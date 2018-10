IL RONZIO DEL MOSCOVICI - DOMANI IL COMMISSARIO UE AGLI AFFARI ECONOMICI ARRIVA A ROMA: TRIA GLI ILLUSTRERÀ I CONTENUTI DELLA MANOVRA, POI INCONTRERÀ IL GOVERNATORE DI BANKITALIA VISCO E, COSA PIUTTOSTO IRRITUALE, PURE IL PRESIDENTE MATTARELLA. TANTO CHE DA BRUXELLES SONO COSTRETTI A SPECIFICARE CHE SI TRATTA DI UNA ''VISITA DI CORTESIA''

(ANSA) - Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, atteso a Roma per il dialogo bilaterale italo-francese organizzato da Aspen sulla politica economica dell'Ue, incontrerà anche il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è ancora in via di definizione ma probabilmente si svolgerà giovedì pomeriggio. Già annunciato anche un incontro a Roma con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

(ANSA) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker nella telefonata di questa sera "si sono accordati per affidare al ministro Tria l'illustrazione dei contenuti della manovra al commissario Moscovici, che verrà prossimamente a Roma". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. Conte e Juncker, aggiungono, "si sono dati appuntamento nelle settimane successive per parlarne personalmente, occasione per il Presidente Conte per attestare bontà e coerenza delle decisioni assunte".

(ANSA) - Il commissario agli affari economici Pierre Moscovici sarà a Roma domani e dopodomani per incontrare il ministro dell'economia Giovanni Tria, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e farà una "visita di cortesia" al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto la Commissione Ue.

