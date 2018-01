L’AGCOM BACCHETTA LA7, TG4, STUDIO APERTO, SKYTG24 E RAINEWS PER LA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - MENTANA, IL CUI TG AVREBBE DATO PIU’ SPAZIO A M5S E LEGA, SBROCCA: “È PATETICO E OFFENSIVO PER IL LAVORO CHE SVOLGIAMO. SAPETE QUALE SAREBBE IL TEMPO DI PAROLA DATO ALLE DUE LISTE CITATE? 4 MINUTI E 12 SECONDI PER IL M5S E 1 MINUTO E 50 SECONDI PER LA LEGA, IN NOVE ORE E MEZZA DI NOTIZIARI…”

Da www.ansa.it

BEPPE GRILLO ED ENRICO MENTANA DIETRO AL PALCO DEL CIRCO MASSIMO

Richiami a diverse emittenti per il mancato rispetto della par condicio sono stati deliberati dall'Agcom in relazione al periodo 15-21 gennaio. Deciso un forte richiamo all'emittente La7 per il tempo concesso a M5S e Lega a svantaggio di altri partiti; un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all'elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia; un richiamo a Sky Tg24 per l'eccessivo tempo destinato a M5S, LeU e Lega; un richiamo a Rainews per lo squilibrio registrato nei tempi di parola a favore di LeU.

A seguito dell'analisi dei dati del monitoraggio relativo al periodo 15-21 gennaio 2018 - informa una nota dell'Autorità - sul rispetto del pluralismo politico/istituzionale in televisione e alla luce di precedenti segnalazioni inviate a diverse emittenti, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato oggi i seguenti provvedimenti:

MENTANA INTERVISTA BEPPE GRILLO

- Un forte richiamo all'emittente La7 in relazione al tempo di parola e al tempo di notizia dedicato, specie nelle edizioni principali, ai soggetti politici M5S e Lega a svantaggio di altri partiti, segnatamente, PD e Forza Italia;

- Un forte richiamo a Tg4 e a Studio Aperto in relazione all'elevato tempo di notizia fruito da FI a svantaggio delle altre forze politiche, in particolare nelle edizioni principali;

beppe grillo intervistato da mentana nella sua casa di bibbona

- Un richiamo a Skytg24 in relazione all'eccessivo tempo di parola, riflesso anche nel tempo di notizia, destinato a M5S, LeU e Lega a detrimento delle altre forze politiche;

- Un richiamo a Rainews per lo squilibrio registrato nei tempi di parola a favore di LeU e a detrimento del PD.

Il Consiglio dell'Autorità ha inoltre segnalato specifici casi di disquilibrio a varie emittenti riguardanti singoli soggetti politici cui porre rimedio entro la prossima rilevazione settimanale che si concluderà il 28 gennaio.

MENTANA SU GRILLO E GRILLINI

Dura replica di Enrico Mentana, direttore del TGLa7: "Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, peggio di così nelle rilevazioni Agcom non si poteva iniziare", dice all'ANSA Mentana, commentando il richiamo Agcom alla sua testata per il troppo tempo concesso a M5S e Lega. "Sapete quale sarebbe il tempo di parola dato alle due liste citate? 4 minuti e 12 secondi per il M5S e 1 minuto e 50 secondi per la Lega. In nove ore e mezza di notiziari. È francamente patetico, irrispettoso e offensivo per il lavoro che svolgiamo".