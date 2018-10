I TRANS NON ESISTONO - L'ULTIMA BATTAGLIA DI TRUMP PER RADICALIZZARE LA BASE PRIMA DEL MIDTERM: IL SESSO DI UNA PERSONA È DETERMINATO SOLO DAGLI ORGANI GENITALI CHE SI HANNO ALLA NASCITA. UNA RIFORMA DEL GENERE CANCELLEREBBE IL RICONOSCIMENTO FEDERALE DI 1,4 MILIONI DI AMERICANI CHE HANNO OPTATO PER RICONOSCERSI (CON UN INTERVENTO CHIRURGICO O IN ALTRO MODO) DI UN GENERE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI SONO NATI