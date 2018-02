E’ COSTATO 100 MILA EURO INQUINARE L’INCHIESTA ENI SULLE TANGENTI IN NIGERIA – LI AVREBBE INCASSATI UN GRUPPO DI MAGISTRATI E LI AVREBBE PAGATI UN COLLABORATORE DI PIERO AMARA, LEGALE ESTERNO DELL’ENI - L'EX PM LONGO, ARRESTATO, AVREBBE CONTRIBUITO A CREARE UNA SORTA DI FALSO COMPLOTTO PER DEPISTARE L'INDAGINE MILANESE SU UNA CORRUZIONE INTERNAZIONALE A CARICO DELL'AD DE SCALZI - ALLACCIATE LE CINTURE…

Da il Messaggero

Sei ore. Tanto è durato l'interrogatorio di garanzia dell'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, sentito nel carcere di Poggioreale, in cui è detenuto da martedì, dal gip di Messina che ne ha disposto l'arresto. Un interrogatorio fiume, durante il quale il magistrato accusato di associazione a delinquere, falso e corruzione avrebbe più volte avuto momenti di sconforto. «Per lui tutta questa vicenda è una umiliazione», ha spiegato il suo legale, l'avvocato Candido Bonaventura. Nel frattempo dalla procura di Milano spiegano che il depistaggio dell'inchiesta Eni, che lo coinvolge, sarebbe costato 100mila euro.

GLI ALTRI INDAGATI

Longo, da mesi trasferito su sua richiesta al tribunale di Napoli, non è l'unico pm di Siracusa finito sotto inchiesta. La Procura di Messina ha infatti iscritto nel registro degli indagati e notificato avvisi di garanzia anche a Marco Di Mauro e Maurizio Musco, quest'ultimo già condannato in un altro procedimento per abuso d'ufficio. Indagato anche un legale, l'avvocato Ornella Ambrogio e il suocero di Longo, che è accusato di riciclaggio.

Secondo gli inquirenti, in cambio di soldi e regali, l'ex pm avrebbe pilotato procedimenti penali in favore dei clienti di riguardo di due legali siracusani: Piero Amara, avvocato dell'Eni, anche lui arrestato, e Giuseppe Calafiore, socio di Amara, riuscito a sfuggire alla cattura e latitante a Dubai.

Dall'inchiesta, che si intreccia con una indagine della Procura di Roma, emerge intanto una lunghissima serie di procedimenti «pilotati» da Longo. E, in particolare, il caso Eni, in cui l'ex pm avrebbe contribuito a creare una sorta di falso complotto per depistare l'indagine milanese su una corruzione internazionale a carico dell'ad De Scalzi.

IL DEPISTAGGIO ENI

Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano ha accertato che il presunto prezzo dell'attività di depistaggio per condizionare quell'indagine attraverso le denunce a Trani e Siracusa di un complotto inesistente contro l'ad Claudio Descalzi, sarebbe stato di 100mila euro. A tanto ammonta la cifra versata a Massimo Gaboardi, colui che rese false dichiarazioni all'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, da Alessandro Ferraro, collaboratore dell'avvocato Pietro Amara. Tra i testimoni convocati a Siracusa a riscontro delle parole di Gaboardi, c'era, tra gli altri, Alessandro Bacci, imprenditore considerato vicino a Matteo Renzi.

Dagli atti spuntano anche contatti con uno 007, Luigi Della Volpe, che aveva affittato un appartamento a Centofanti. Da successivi accertamenti è emerso che si trattava di un contratto regolarmente registrato, con divieto di subaffitto, che sarebbe poi stato aggirato da Centofanti. Oggi Centofanti e Amara saranno sentiti a Roma.

