L’EFFETTO SILVIO NON C’E’ PIU’: FORZA ITALIA SEPOLTA DALLA VALANGA LEGHISTA IN TRENTINO-ALTO ADIGE - IN SUDTIROLO IL PARTITO BERLUSCONIANO PRENDE L'1%. IN TRENTINO I FORZISTI VINCONO LE ELEZIONI PROVINCIALI IN COALIZIONE CON IL CARROCCIO MA OTTENGONO IL 2,82% - LA BIANCOFIORE SI DIMETTE DA COORDINATRICE LOCALE: “A BOLZANO DATO INSPIEGABILE. CHIEDERÒ IL RICONTEGGIO DEI VOTI”

Forza Italia continua a scivolare giù, lungo i gironi dell' irrilevanza. È una costante degli ultimi tempi. Ogni volta che si aprono le urne, arriva una brutta sorpresa. Con le elezioni del Trentino-Alto Adige gli azzurri hanno toccato il fondo. In SudTirolo il partito berlusconiano prende l' 1%. Per quattrocento voti è stato evitato il sorpasso di Casa Pound. In Trentino i forzisti vincono le elezioni provinciali in coalizione. Ma ottengono il 2,82%. Ed eleggono un solo consigliere.

Una presenza simbolica. Non era questo che si aspettava Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, rispetto ad altre tornate elettorali, si è impegnato in prima persona. Da martedì scorso è stato sul posto in pianta stabile. Certo, non solo per la campagna elettorale. Il presidente di Forza Italia ha approfittato della situazione anche per farsi un nuovo soggiorno detox all' Hotel Palace di Henri Chenot, la clinica miracolosa di Merano che scioglie la ciccia dei vip.

Causa gli impegni elettorali, Silvio non ha potuto seguire alla lettera la dieta del luminare francese. Venerdì sera si è fatto fotografare con una pinta di birra chiara in mano (150 calorie circa), mentre in precedenza aveva partecipato a una castagnata in enoteca. Le castagne sono sì un alimento a base di carboidrati, ma contengono la vitamina B2, che fa bene al fegato, e pare che riducano il colesterolo nel sangue: Chenot avrà apprezzato.

Però i marroni che giravano ieri, ad Arcore, non crescono sugli alberi. A Berlusconi brucia non solo la pessima performance di Forza Italia, vicina all' estinzione, ma il contemporaneo successo della Lega. Il partito di Matteo Salvini si impone sempre più come traino del centrodestra lasciando le briciole agli alleati. Il Nord Est è un monocolore verde.

Dopo Veneto e Friuli, il Carroccio porta a casa anche la presidenza della Provincia autonoma trentina. Maurizio Fugatti, per statuto, sarà presidente a rotazione anche della Regione. In Alto Adige i Lumbard con ogni probabilità entreranno nella giunta con l' Svp come primo partito eletto dalla minoranza linguistica. Posto che in passato era sempre toccato alla sinistra.

EFFETTO CANDIDATURE Il tema non è locale. Avrà ripercussioni nazionali. Ai prossimi tavoli della trattativa sarà sempre più difficile per Fi imporre i propri candidati alla coalizione, se le percentuali dei berlusconiani continuano ad assomigliare ai prefissi telefonici. È vero: al Nord la competizione interna con l' alleato leghista è impari. Allora il Cav prova a ripartire dal Mezzogiorno. Nel weekend sarà a Ischia per partecipare agli stati generali del Sud indetti dal suo partito. L' obiettivo è intensificare la presenza dove la Lega ha più difficoltà di penetrazione.

L' altra lezione trentina è che la critica all' alleato continua a non pagare. Silvio negli ultimi giorni ha parlato di «anticamera della dittatura», di «dilettanti al governo», ma sono temi che non appassionano gli elettori di centrodestra. Il Cav non è fesso e sa interpretare come pochi il sentire popolare. Per questo è sempre più convinto di dare un dispiacere ai suoi, ritirando la propria disponibilità a candidarsi alle elezioni europee.

MICHAELA BIANCOFIORE

Intanto la prima conseguenza delle urne altoatesine sono le dimissioni di Michaela Biancofiore da coordinatrice regionale: «Quello di Bolzano è un dato assolutamente inspiegabile. Chiederò il riconteggio dei voti». Anche Berlusconi «ha visto che c' era tanta gente a tutti gli eventi organizzati in questo tour elettorale. Ma se poi quando si tratta di andare alle urne non ci votano...».

