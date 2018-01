L’EX MOGLIE BONAZZA DI MURDOCH ERA UNA SPIA CINESE: LA SEGNALAZIONE DEGLI 007 AMERICANI AL GENERO DI TRUMP – WENDI DENG, CHE HA CORNIFICATO RUPERT CON TONY BLAIR, SFRUTTAVA L’ AMICIZIA CON IVANKA PER REALIZZARE UN GIARDINO CON UNA TORRE PER SPIARE LA CASA BIANCA (SUL MODELLO DI QUELLA FATTA DAGLI USA A BERLINO PER ORIGLIARE LA MERKEL)

Secondo il Wall Street Journal - di proprieta' di Rupert Murdoch - gli 007 Usa avvertirono all'inizio del 2017 Jared Kushner, genero e stretto consigliere del presidente Usa Donald Trump che la ex moglie di Rupert Murdoch, Wendi Deng, che la donna d'affari di origini cinesi ed ex moglie dell'editore della Bibbia di Wall Street - avrebbe usato la propria amicizia con lui e la moglie Ivanka, primogenita e figlia prediletta del presidente, per fare gli interessi del governo di Pechino.

In particolare il Journal (Murdoch divorzio' nel 2013 dalla ex moglie beccata ad avere una relazione con l'ex premier britannico Tony Blair) sostiene che il controspionaggio Usa era preoccupatissimo che la ex signora Murdoch, ancora influente malgrado la separazione, stesse facendo pressione per far costruire a spese del governo cinese un giardino da 100 milione di dollari al National Arboretum (giardino botanico) di Washington che prevedeva una torre di 21 metri di altezza che sarebbe potuta essere usata per spiare sia il Campidoglio, sede del Congresso che la Casa Bianca, entrambi in linea d'aria a meno di 8 km di distanza.

No comment, scrive il Journal, da tutte le parti citate. La ex signora Murdoch, giunta negli Usa all'universita di Yale nel 1988 e che conobbe il marito nella filiale di Hong Kong del gruppo, e che lo aiuto' ad incontrare l'allora segretario del Pcc, Jiang Zemin a conferma dei suoi buoni contatti a Pechino. No comment dall'ambasciata cinese a Washington.

Il giardino cinese prevedeva un lago nella zona nord-orientale di Washington, e diversi terrazze fiorite, più la torre, fonte di preoccupazione per l'intelligence Usa. Ancora fino ad ottobre 2016 il progetto era in fase di avvio, tanto che l'allora presidente democratico Barack Obama e l'attuale cinese, Xi Jinping, siglarono l'intesa per realizzarlo in una cerimonia pubblica.

Da allora il piano è stato silenziosamente messo da parte proprio per il timore che dalla torre i cinesi potessero installare impianti di intercettazione verso il Congresso o la Casa Bianca, come quelli che, si scoprì grazie all'Nsagate, la Cia aveva installato a Berlino per 'ascoltare' la cancelleria.