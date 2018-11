L’ITALIA VUOLE MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI! - UN SONDAGGIO REALIZZATO DA “GPF” VEDE IL PRESIDENTE DELLA BCE COME PRIMO NEL GRADIMENTO DEGLI ITALIANI (29,2%) SUL PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - SEGUONO SALVINI (23,9%) E DI MAIO (22,5%) - QUARTO L’IMPALPABILE CONTE (21,7%) E POI ROBERTO FICO (19,7%) - DI BATTISTA SUPERA RENZI...

Marco Antonellis per Dagospia

Italiani, chi vorreste come Presidente del Consiglio? Se lo è chiesto un sondaggio chiuso proprio in queste ore e che Dagospia è riuscito a vedere in anteprima. Il sondaggio realizzato da GPF – Inspiring Research contiene una grandissima sorpresa: gli italiani come prossimo Presidente del Consiglio vorrebbero Mario Draghi!

Nè Matteo Salvini né Luigi Di Maio, dunque, ma Mario Draghi, il Presidente della Banca Centrale Europea (e con quasi il 30% di gradimento, precisamente il 29,2). Chissà, magari agli italiani piace quel suo modo di fare silenzioso e distaccato, molto "british", in contrapposizione allo stile fin troppo "caciarone", naif e spesso confusionario di tanti, troppi, esponenti di governo gialloverde. Per la serie: la classe non è acqua.

Secondo in classifica, medaglia d'argento, il "re dei consensi" elettorali Matteo Salvini (con il 23,9%) ed in terza posizione Luigi Di Maio (22,5%). Solo in quarta posizione, invece, l'attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (21,7%) che soffre fin troppo la stretta morsa del duplex Salvini-Di Maio.

Chiude la top five in qualità di prossimo Presidente del Consiglio preferito dagli italiani l'attuale Presidente della Camera, Roberto Fico (19,7%) avanti non di molto all’altra figura di garanzia che ciclicamente torna in voga come Premier, ovvero quella di Emma Bonino (17,3) che spartisce la piazza con l’ex Premier Paolo Gentiloni (17,3%) capace ancora di avere consenso bipartisan.

Alessandro Di Battista (16,8%) precede di poco l’ex Presidente Renzi (16,2%) che chiude la top ten insieme a Minniti (15,8%) e Zingaretti (15,8%) che, in vista dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico incassano anche il gradimento degli italiani per quel che riguarda la futura guida del Paese.

Il sondaggio è stato effettuato tra il 27 ed il 29 ottobre su un campione di italiani maggiorenni con metodologia CATI – CAMI – CAWI con copertura dell'intero territorio nazionale e un'audience di 4789 contatti (798 interviste valide).