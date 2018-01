L’“IDIOTA”SPERCULA IL LIBRO DI WOLFF: “SONO UN GENIO... E UN GENIO MOLTO STABILE!” – “I MIEI DUE PIÙ GRANDI PUNTI DI FORZA SONO STATI LA STABILITÀ MENTALE E L’ESSERE DAVVERO INTELLIGENTE. SONO PASSATO DA ESSERE UN UOMO D'AFFARI MOLTO RIUSCITO, A UNA TOP STAR TELEVISIVA A PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI (AL MIO PRIMO TENTATIVO)” TIE'!

Sole 24 Ore

Trump nuovamente all’attacco del libro del giornalista Michael Wolff “Fire and Fury - Inside the Trump White House,” che sta andando a ruba nelle librerie Usa e nel quale il presidente Usa viene descritto come mentalmente non inidoneo per il suo alto incarico. «Sono un genio, e stabile», ha twittato il capo della Casa Bianca.

In una serie di straordinari post mattutini, Trump ha detto che i suoi critici democratici e i mezzi di informazione degli Stati Uniti stanno puntando sulla questione della sua sanità mentale e della sua intelligenza (rievocando il morbo di Alzheimer dell’ex presidente Ronald Reagan), dal momento che non sono stati in grado batterlo in altri modi .

«In realtà, durante tutta la mia vita, i miei due più grandi punti di forza sono stati la stabilità mentale e l’essere davvero intelligente: «Sono passato da essere un uomo d'affari MOLTO riuscito, a una top star televisiva a presidente degli Stati Uniti (al mio primo tentativo). Penso che questo potrebbe qualificarsi come non intelligente, ma genio... e un genio molto stabile!»

Trump ha scritto i tweet dal ritiro presidenziale a Camp David, nel Maryland, dove sta incontrando alcuni leader del Congresso repubblicano e molti segretari di gabinetto per programmare l’agenda legislativa del nuovo anno, ma il libro di Wolff ha dimostrato di essere un altro shock per il presidente e i suoi migliori collaboratori.

Il giornalista ha detto ieri, intervistato da Nbc, che il personale della Casa Bianca considera Trump come un bambino: «L’unica descrizione che ognuno ha dato è che il presidente è come un bambino: ha bisogno di una gratificazione immediata, non legge, non ascolta. È come un flipper». I collaboratori e i sostenitori di alto profilo di Trump sollevano, però, dubbi sulla credibilità di Wolff. La portavoce della presidenza Sarah Sanders ha affermato a inizio settimana che il libro è pieno di errori, nonostante il giornalista abbia avuto un accesso insolitamente ampio alla Casa Bianca per quasi un anno.