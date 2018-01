Alessia Pedrielli per la Verità

«Troppa neve, che peccato, non si può sciare». Parte con uno scivolone il 2018 per l' ex premier Matteo Renzi, di quelli capaci di trasformare in populisti anche i compagni più morigerati. Dalle sue vacanze dorate in Alto Adige passate, a quanto pare anche quest' anno, in un resort di lusso all' Alpe di Siusi, il segretario Pd ha postato via Twitter un messaggio di auguri per il 2018, lamentando l' impossibilità di indossare gli sci a causa di una forte nevicata che, ieri mattina, stava imbiancando le piste.

«Stamattina alzati presto per andare a sciare. Ma nevica alla grande, tutti a letto di nuovo. Primo giorno dell' anno imbiancato, bellissimo. Auguri, viva il #2018», ha scritto Renzi, accompagnando le sue parole con una bella immagine di piste imbiancate. Un messaggio simpatico, segno evidente di un candidato premier pronto a tornare in pista.

Peccato solo che mentre per l' ex premier il cruccio è la mancata sciatina, proprio in questi giorni per centinaia di famiglie del Centro Italia, il freddo e la neve hanno creato ben altri problemi. Come per esempio l' impossibilità di riscaldare le casetta prefabbricate appena consegnate nelle zone colpite dal terremoto di Amatrice del 2016, rimaste al freddo a causa delle tubature che saltano per il gelo. O come l' avviso arrivato ai terremotati ancora ospitati in hotel che a partire dal primo dell' anno dovranno sloggiare, oppure pagarsi il conto.

A proposito di conti, quanto potesse essere costata all' ex premier la settimana bianca di fine 2016, in una delle località più in vista dell' Alto Adige lo avevamo ipotizzato già un anno fa, dopo che un servizio fotografico ritraeva il segretario del Pd intento a prendere lo skilift sulle piste di Ortisei (Bolzano) insieme alla moglie Agnese e ai tre figli.

All' epoca: il sito ufficiale del resort scelto da Renzi parlava di 2.821 a persona, cioè 400 euro al giorno, tariffe a cui, stando alle informazioni raccolte dalla Verità, andava aggiunto il passaggio in uno chalet in alta quota da 3.086 euro a persona, più lo skipass (100 al giorno per due persone), le spese di trasporto e optional vari, per un costo complessivo calcolabile tra i 15.000 e i 20.000 euro per l' intera vacanza.

E quest' anno a quanto pare l' ex premier ha fatto il bis. Le zone, perlomeno, sono le stesse. Come riportato dai quotidiani locali infatti alla vigilia di Capodanno, Renzi si trovava al rifugio Zallinger, a 2.054 metri, nella zona di Saltria, dove avrebbe gustato «i caserecci con funghi e speck, mentre la moglie ha optato sulla zuppa d' orzo».

Intanto in Centro Italia l' abbassamento delle temperature (fino a meno 6) e i rovesci degli ultimi giorni hanno reso difficili le giornate dei terremotati da poco alloggiati nelle agognate casette. «Tubature dei boiler esterni che esplodono a causa del gelo, infiltrazioni d' acqua, condensa sulle porte di casa, ghiaccio che si forma sulle pareti interne delle finestre», riportano le segnalazioni dei residenti raccolte «dal Reatino al Maceratese passando per il Piceno» (come riportano i parlamentari 5 stelle in una interrogazione parlamentare), mentre per chi ancora alloggia in hotel è arrivata la notizia dello sfratto.

«Siamo ormai prossimi alla conclusione dell' assegnazione delle Sae previste per la fine di quest' anno e pertanto anche la sistemazione alberghiera transitoria avrà termine il 31 dicembre», comunicava ufficialmente la Regione Umbria qualche giorno fa avvisando le famiglie che chi volesse restare dovrà pagare il soggiorno come qualsiasi turista.

Inutile dire che il tweet di Renzi è stato sommerso da una valanga di critiche, in arrivo soprattutto dalle zone del sisma. Ma c' è, invece, chi ha tentato di incoraggiarlo all' impresa sportiva nonostante le avverse condizioni. È Franco Bassanini, già ministro nei governi D' Alema e Amato che rivolgendosi all' amico in difficoltà ha twittato: «Però è molto bello sciare sotto la neve, la mattina di Capodanno con le piste quasi deserte.... Con Romano Prodi e altri amici l' abbiamo fatto per anni. Provaci Matteo!».