LA RUSSA, A NOI! - “GOVERNO FASCISTA? COMPLIMENTI CHE NON MERITA. VOLETE FAR RIGIRARE NELLA TOMBA MUSSOLINI?” – L’EX MINISTRO, OGGI SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, PARLA DELLE CRITICHE CHE ALCUNI RIVOLGONO A QUESTO ESECUTIVO, GIUDICATO TROPPO DI DESTRA E SU SALVINI DICE: “A QUALCUNO RICORDA IL DUCE, A ME NO”

“Se questo è un governo fascista? Complimenti che non merita...” A Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato, risponde così alla domanda dei conduttori Lauro e Cucciari sulle critiche che alcuni rivolgono a questo esecutivo, giudicato troppo di destra. “Poi dipende - ha proseguito il senatore - cosa si intende per fascismo: se si intende poca democrazia o le leggi razziali, allora non sono fascista.

Se si intende amor di patria o difendere l'ambiente in maniera seria invece è un'altra cosa”. Quindi ne è sicuro: questo governo non è fascista. “Questo è un governo fascista? Volete far rigirare nella tomba Mussolini...” Qualcuno dice che Salvini, con i suoi atteggiamenti, ricorda un po' il duce...”A me non lo ricorda proprio”, ha concluso a Rai Radio1 La Russa.

