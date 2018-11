UN RUTTO VI SEPPELLIRÀ – LA PROPOSTA DEL GOVERNO DI TASSARE LA COCA COLA SCATENA I TWITTAROLI DI TUTTA ITALIA: “IL BIBITARO DEL SAN PAOLO SI È INVENTATO QUESTA TASSA. STAPPA IL CRETINO!”, “ORA QUELLA PER EMETTERE I BTP IN BITCOIN” – “DA OGGI SOLO AUTARCHICO CHINOTTO” O “L’ACQUA DELLA FERRAGNI”? “BISOGNAVA DARE UN SEGNALE DOPO LE PROTESTE NO TAP”

DAGOSELEZIONE

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 9

Francesco Sciotto

‏@fsci8

Il bibitaro del San Paolo si è inventato la tassa sulla CocaCola. Stappa il cretino! #ManovradelPopolo #coketax @CocaColaIT

Raimondo

@Rey8113

#CocaCola andrò livigno a comprare coca cola,sigarette ,e zucchero

Bice

‏@Bice99657457

selena gomez per coca cola intervenne l authority

Arriva la tassa sulla coca cola. Ormai il governo tassa tutto, anche il rutto #governodelcambiamento

Cani sciolti

@sciolti_cani

Il governo aumenta le tasse sulla #CocaCola. Salvini è stato categorico: "Basta doping nella gara di rutti al raduno di Pontida".

randa

@randa_sir

- #giggino ha fatto carriera e non fa più il bibbbitaro

- il governo vuole mettere la tassa sulla #CocaCola

salvini e di maio murales by tvboy 2

... coincidenze? Io non credo...

Andrea Cerri

@andr900

Ma davvero hanno messo una tassa sulla #CocaCola ?

Un rutto li seppellirà.

Ursula Bassi

@ursulabassi

Il governo aumenta le #tasse alle bibite zuccherate.

Io penso che le tasse siano già troppo alte.

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 8

Se avessero utilizzato i proventi per il fondo sanitario avrei potuto anche accettarlo, ma per ridurre le tasse a chi guadagna 100.000 euro proprio no. #governodelletasse #CocaCola

AlëRaga

@ilmister69

Dopo la proposta di tassare la #cocacola ora mi aspetto quella di emettere i Btp in #Bitcoin

AlëRaga

@ilmister69

snortingcoke

Ho sentito che il #Governo vuole tassare la #CocaCola.Ho chiamato il numero verde della Coke Corporation e gli ho chiesto se mi recapitano a casa 10 fusti di alluminio da 50 galloni che faccio la scorta

Katia ?

@resistenzasud

Hanno messo le accise sulla #CocaCola. Adesso il prezzo aumenterà ad ogni cazzata di #Salvini e #DiMaio.

SALVINI DI MAIO

carmelo

@carmelo_lipari

#CocaCola prime rappresaglie per la tassa sulla Coca Cola. Babbo Natale non porterà i regali in Italia @ArsenaleKappa

RossyLeorbatMey®

@LeorbatRossyMey

#CocaCola tassare un prodotto significa ...renderlo meno competitivo sul mercato, quindi ridurre i guadagni di una azienda e di un negozio questo significa più persone licenziate, e più disocupazione, dovete far pagare il dazio alle merci cinesi, siete incompetenti..

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 4

MalatodiItalia

@MalatodiI

Manovra, proposta Lega-M5s anti Coca Cola: e la mitica brasilena calabrese??La cedrata Tassoni?La Molecola?? @Salvini e @Dimaio bravi

patrizio pieri

@patriziopieri

#CocaCola Questa è di nuovo conio: la tassa sul rutto per finanziare le promesse elettorali. Un tanto a decibel di rutto?

Superdrumm

@superdrumm

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 13

Anzichè diminuire le accise han pensato bene di aumentarle. Forse hanno in mente un motore alimentato a #CocaCola.

Lorenzo Lucentini

@LoryLuce_

Il governo metterà una tassa sulla #CocaCola quindi un’ottima scelta sarà l’acqua della Ferragni

Valerio ?geo

@Valeriogeol

Dopo le proteste no Tap bisognava dare un segnale. Basta con le bibite gassate. #CocaCola

coca cola

Marco ?

@Marquinhos1982l

??Piccolo spazio propaganda x2

Tassali,tassalisenzacheseneaccorgano

Coca cola,coca cola x4

Bevi la coca cola che mi fa bene

Bevi la coca cola che ti fa impoverire

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 14

Con tutte quelle,tutte quelle tassetine

Coca cola sì,coca cola,coca,casa e chiesa ??

#CocaCola

Carmelo Scuderi

@chucara2000

#CocaCola spacciatori agli angoli delle strade a vendere coca di contrabbando

Superdrumm

@superdrumm

#McDonalds per restare nel budget metterà nel menù, al posto della #CocaCola, una bottiglia di Barolo.

AP

ambasciatore coca cola

@_ap_nomenome

#ManovradelPopolo: potrebbe essere tassata la cocacola a copertura di irap. Solo autarchico chinotto!

Ida Di Grazia

@IdaDiGrazia

La tassa sulla Coca-Cola non l'accetto !!!!

tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 12 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 7 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 6 1429039614117 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 3 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 11 coca cola messico tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 1 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 10 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 2 tweet contro il governo per la tassa sulla coca cola 5