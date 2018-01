LA SAI L’ULTIMA? ARTHUR WAGNER, UN ESPONENTE DEL PARTITO TEDESCO DI ESTREMA DESTRA “ALTERNATIVE FUER DEUTSCHLAND”, SI CONVERTE ALL'ISLAM E LASCIA LA POLITICA - FINO A POCO TEMPO FA IL SUO CAVALLO DI BATTAGLIA ERA…IL PERICOLO DI ISLAMIZZAZIONE DEL PAESE!

(ANSA) - Ha suscitato un certo clamore in Germania la notizia di un esponente del partito della destra oltranzista, Alternative fuer Deutschland, che si è convertito all'Islam. Arthur Wagner, che fino a poco tempo fa condivideva la linea del partito di Alexander Gauland, che fa del contrasto al rischio dell'islamizzazione del Paese uno dei suoi cavalli di battaglia, abbracciando la nuova fede ha però anche lasciato il suo posto nel direttivo del partito nel Land del Brandeburgo (rpt: nel direttivo del partito nel Land del Brandeburgo).

Al Tagesspiegel, che racconta di questo caso, Wagner ha rifiutato di rilasciare commenti e dare troppe spiegazioni: "la mia conversione attiene alla mia vita privata", ha affermato. "No, non c'è stata alcuna pressione del partito", ha aggiunto, a chi ha chiesto se sia stato in qualche modo indotto a rinunciare a militare con Alternativa.