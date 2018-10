SALVATE IL SOLDATO LUIGINO - SALVINI NON ACCOLTELLERÀ MAI IL SUO 'PARTNER', VUOLE PORTARE A CASA IL SUPERAMENTO DELLA FORNERO, LASCIARE IL SEGNO SU IMMIGRAZIONE E SICUREZZA E PRESENTARSI ALLE EUROPEE FACENDO IL PIENO DI VOTI. SE DI MAIO PRENDE UNO SCHIAFFONE, NONOSTANTE IL REDDITO DI CITTADINANZA, ''CI PENSERANNO GLI STESSI 5 STELLE A METTERLO DA PARTE E NOI NON LASCEREMMO LE NOSTRE IMPRONTE DIGITALI'', DICE AI SUOI…

Innanzitutto, spiegano, Salvini sa che in caso di crisi di governo non è automatico che vengano sciolte le Camere e si vada a elezioni anticipate. Anzi, il capo dello Stato farà di tutto per evitare il voto e trovare un' altra maggioranza. Per non parlare dei deputati e dei senatori, sia di opposizione (dal Pd a Forza Italia passando per Fratelli d' Italia) e buona parte di quelli del M5S, che non intendono schiodare dalla poltrona parlamentare. La stragrande parte di loro non tornerebbe a Montecitorio e a Palazzo Madama. Compresi tutti gli attuali ministri M5S ormai alla seconda legislatura.

Salvini attende, vuole portare a casa il superamento della Fornero, lasciare il segno su immigrazione e sicurezza e presentarsi alle Europee alla grande. A maggio 2019 farebbe il pieno di voti. Se Di Maio perderà molti voti, nonostante il reddito di cittadinanza, non sarà Matteo a staccare la spina. «Ci penseranno gli stessi 5 Stelle a metterlo da parte e noi non lasceremmo le nostre impronte digitali», confida ai leghisti.

