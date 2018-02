SALVINI A 'CIRCO MASSIMO': "SIAMO UNA COALIZIONE, MICA I POOH CHE DEVONO RIUNIRE I FAN PER ESSERE CONTENTI. BERLUSCONI PREMIER? MAGARI NEL 2023: GOVERNEREMO CINQUE ANNI. LE CRITICHE DEL VESCOVO GALANTINO NON MI SFIORANO. MAGARI C’E’ QUALCUNO HE PREFERISCE GIURARE SUL CORANO…” – ATTACCO A MAZZONCINI (FS): L'HA NOMINATO RENZI - "FAZIO NON MI INVITA"

da Circo Massimo - Radio Capital

SALVINI

Siamo una coalizione, mica i Pooh. Alla vigilia della chiusura della campagna elettorale, i leader del centrodestra si riuniranno in un evento domani, a Roma. L'incontro arriva dopo settimane di polemiche. Polemiche a cui Matteo Salvini risponde con ironia a Circo Massimo, su Radio Capital: "La coalizione c'è e ha un programma. Non siamo i Pooh che si devono riunire così i fan sono contenti", dice il leader della Lega.

E a Berlusconi, che ha detto di preferire radio e tv agli incontri pubblici, risponde: "Io adoro la gente vera". Gente vera che, dice, ha preferito al dibattito in tv con il segretario del PD: "Renzi mi ha invitato una sera in cui avevo mille persone a Bologna", spiega, "Ho preferito rispettarle piuttosto che andare a Porta a Porta. Sui duelli televisivi, io ho detto a tutti 'quando volete, dove volete'. Ma qualcuno ha detto no".

salvini d'urso

Lui, invece, non ha detto un 'no' chiaro alle avances elettorali di Casapound, e minimizza: "Non torneranno né il fascismo né il comunismo né il nazismo, in Italia ci sarà la democrazia a prescindere da chi vincerà le elezioni", dice il leader della Lega, che si sente pronto a governare: "Ho firmato un impegno, e lo manterrò. Non sono come quei bambini che se perdono se ne vanno con il pallone", chiarisce parlando degli accordi nel centrodestra, "chi prende più voti, esprime il presidente del Consiglio. E io sono straconvinto, non solo per i sondaggi, che la gente voglia rimettermi alla prova. Mi sto preparando".

salvini fazio

E si sta preparando anche Berlusconi, pronto a candidarsi premier anche nel 2019: "Se ne parlerà nel 2023", risponde Salvini, "perché vinceremo le elezioni e governeremo per cinque anni" con una squadra, annuncia, "che presenteremo prima di Pasqua". Chiusura totale ad alleanze esterne al centrodestra: "c'è un'idea d'Italia completamente diversa tra noi e il M5S. Io non mando liste di ministri a caso a Mattarella prima del voto degli italiani. Comunque, tutti sanno che l'unica coalizione che può avere i numeri per governare è il centrodestra".

salvini isoardi

E sulla possibilità di affidare la presidenza delle Camere alle opposizioni, per il segretario leghista "dipende da chi propongono. Certo, se penso a quello che abbiamo visto con Grasso e Boldrini e a quanto non fossero super partes... non dico no a niente e nessuno ma ora la mia priorità è pensare a chi sarà ministro dell'Agricoltura o per i disabili".

Salvini è stato criticato da molti, anche da monsignor Galantino, per aver giurato sul vangelo durante un comizio della Lega: "Non mi sento minimamente sfiorato", risponde al segretario della CEI, "Sciacallaggio politico? Con Renzi, Boldrini, Bonino che fanno comizi in chiesa? Mi spiace se qualcuno si è offeso ma ho fatto un gesto col cuore. Poi, se qualcuno preferisce impegnarsi sul Corano o su altro... io però vado orgoglioso di una tradizione che qualcuno ha negato in Europa".

NUNZIO GALANTINO 3

Sui disagi provocati dal maltempo che hanno riguardato la rete ferroviaria negli scorsi giorni, Salvini chiede dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie Mazzoncini "e di chi lo ha scelto. Fra l'altro, mi risulta stiano facendo infornate di assunzioni in Ferrovie a pochi giorni dal voto. Mettiamola così: se fosse vero che sono in corso numerose assunzioni anche di parenti di politici, ministri in carica, non sarebbe un bel segnale. Provate ad approfondire".

delrio mazzoncini

Fra le cose che Salvini cambierebbe al governo c'è anche la televisione pubblica: "La macchina RAI va sistemata e valorizzata, ci sono tantissimi interni che sono stati messi all'angolo perché non sono 'amici di' o 'figli di', né si possono appaltare all'esterno produzioni, programmazione, scelte editoriali", dice, "Fabio Fazio? Invita tutti alla sua trasmissione tranne me, eppure fa servizio pubblico. Me ne farò una ragione".