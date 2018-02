SALVINI, CANTA CHE TI PASSA! - IL LEADER LEGHISTA SBARCA A SANREMO: "LA SERA DEL 4 MARZO CANTERO’ ‘LIBERI LIBERI’: PRENDEREMO IL 47%, COME LO SHARE DEL FESTIVAL" – IL BACIO CON LA ISOARDI CHE ESIBISCE UN NUDE LOOK DA URLO - VIDEO

Salvini e Elisa Isoardi sbucano nella platea dell'Ariston. "Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Matteo Salvini superstizioso aveva annunciato la sua presenza a Sanremo durante un comizio a Ventimiglia nel pomeriggio. "Io adoro la musica - ha aggiunto -.

Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, a Genova, in particolare, è Fabrizio De Andrè. Dirò di più: la musica non ha colori politici ed è bella in quanto tale". Salvini sarà stasera in platea al teatro Ariston ad assistere alla quarta serata del Festival.

All'ingresso si lascia andare a qualche battuta sulla politica: "La canzone che preferisco di Baglioni? Avrai". Alle elezioni, continua, "noi avremo il 47%, come lo share di Sanremo".