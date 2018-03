PER UN SALVINI CHE “RIPULISCE” LA LEGA, C’E’ UN BORGHEZIO “OLD SCHOOL”: “I NAZISTI HANNO FATTO ANCHE COSE BUONE - LE RAZZE? ESISTONO E BALOTELLI VADA AFFANCULO - SONO ORGOGLIOSO DELLE MIE CONDANNE E’ UNA GODURIA PAGARE PER AVER DETTO CHE I ROM SONO LADRI - CI SONO TANTI LAZZARONI E MERDACCE CHE VENGONO DALL’AFRICA PER NON FARE UN CAZZO, A DIFFERENZA DEL SENATORE DELLA LEGA, IWOBI”

Da “la Zanzara - Radio 24”

MARIO BORGHEZIO

“I nazisti? Hanno fatto anche cose positive, per sempio nella ricerca anti cancro”. “Le razze esistono”. “Balotelli vada tremila volte affanculo, è uno stronzo”. “Sono tornato, e adesso sono cazzi loro”. “Condannato per frasi sui rom? Orgoglioso, sono una medaglia”. Appena condannato in appello a Milano per diffamazione per alcune frasi dette contro i rom (nel 2103 definì a La Zanzara il gruppo di rom accolti dalla presidente della Camera Boldrini “facce di culo” e aveva aggiunto di sperare “che non portino via gli arredi della Camera”.

MARIO BORGHEZIO

Aveva anche detto che "una buona percentuale" dei ladri “sono rom” e che rispetto al lavoro sono “come l'acqua con l'olio”), l’europarlamentare della Lega Mario Borghezio si sfoga: “Sono tornato anch’io, non come quel grande personaggio di cui parla un film, ma come perseguitato politico giudiziario. Continuo a subire condanne. Ma adesso come dimostrano le elezioni il popolo è con me, quelli che hanno votato la Lega la pensano esattamente come me. Quando la polizia va nei campi nomadi trova quantitativi di oro certamente non provenienti da risparmi.

ROMA - BORGHEZIO ALLA MANIFESTAZIONE DI CASA POUND

La maggior parte dei rom sono ladri. E il parlamentare deve dire quello che lui ritiene essere la verità, ad alta voce e se necessario anche offendere. Sì, certamente, anche offendere. La stragrande maggioranza del popolo italiano pensa che i rom vanno controllati, che ci vorrebbe un ufficio di polizia davanti ad ogni campo rom, che andrebbero perquisiti di giorno, di sera, di pomeriggio, di mattino, ed anche i giorni festivi”.

Borghezio, esaltato dal successo elettorale, è un fiume in piena: “Sono orgoglioso di quello che ho detto sui clandestini, sui rom. Sono orgoglioso delle condanne per quello che dico, ripetendo quello che mi dicono i miei elettori che grazie a Dio sono milioni. Purtroppo la magistratura non è ancora elettiva ma ci arriveremo”.

mario borghezio

E su Balotelli che ha attaccato il vostro neo senatore Iwobi che ne pensi?: “Lo mando affanculo. Faccia il calciatore. Ci sono tanti lazzaroni e merdacce che vengono dall’Africa per non fare un cazzo, a differenza di Iwobi. Balotelli l’ho sempre difeso. Ma quando attacca il nostro senatore solo perchè è della Lega gli dico 3000 volte vaffanculo. Perché si è dimostrato uno stronzo. Ma noi siamo orgogliosi, abbiamo dalla nostra milioni di italiani, abbiamo il vento in poppa. Ce l’abbiamo durissimo e se qualcuno ci vuole intimidire ce ne sbattiamo i coglioni”.

borghezio a tor sapienza

Ma tempo fa avevi detto che i neri sono meno intelligenti dei bianchi, non vale per Iwobi?: “Sarebbe facile rispondere che è un’eccezione che conferma la regola. Chi ha votato la Lega la pensa esattamente come me”. Quanti soldi hai dato finora alle comunità rom?: “Ho già pagato quasi 50 mila euro. Sono contento di aver pagato perché non c’è cifra che compensi la goduria di dire chiaro e forte quello che penso. E’ come una medaglia: condannato per aver detto quello che tutti pensano. Condannato, una goduria immensa”.

IWOBI 2

Le razze esistono?: “Adesso la vulgata comune, la radio la televisione, il Presidente della Repubblica, hanno stabilito che le razze non esistono. Ma nella mia biblioteca ho casualmente tantissimi testi. Ma la mia è una umilissima opinione. La verità viene sempre fuori. Il padre eterno ci ha voluti diversi. Siamo utili tutti, come nella fauna e nella flora. Ognuno deve avere il suo ruolo, è chiaro. E soprattutto non deve rompere i coglioni agli altri”. Una volta hai detto che l’Africa non ha mai prodotto grandi geni: “Questo è un dato oggettivo”.

IWOBI

Mussolini è stato un grande statista?: “Il tempo è galantuomo. Milioni di elettori spingono in questa direzione, nella direzione di un sano revisionismo storico”. Il nazismo ha fatto cose positive?: “Sì, certo. Per esempio nella ricerca anti cancro delle cose importantissime. Purtroppo non vengono divulgate. E anche nell’ecologia. Sono stati dei precursori in alcuni settori”. E chiude: “Adesso sono cazzi loro. Sono tornato orgogliosamente e molto decisamente. Alle persone che fino ad ora ci hanno criticato, attaccato e denunciato, diciamo di andare a fare in culo”