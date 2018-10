SALVINI MARCIA SU ROMA – IN ATTESA DELLA SENTENZA SULLA RAGGI (IL 10 NOVEMBRE) IL TRUCE PROCEDE COME UNO SCHIACCIASASSI PER PRENDERSI LA CAPITALE. È GIÀ PARTITA LA CAMPAGNA ACQUISTI VERSO FRATELLI D’ITALIA E UGL – IL POSSIBILE CANDIDATO SINDACO LEGHISTA? BARBARA SALTAMARTINI, CHE HA OTTIMI RAPPORTI CON GIORGETTI E CI STA LAVORANDO DA QUANDO LE È SFUGGITA LA POLTRONA DI SOTTOSEGRETARIO…

Matteo Salvini è pronto per la marcia su Roma. In attesa che il prossimo 10 novembre si definisca la posizione giudiziaria e di conseguenza politica della sindaca Raggi, la Lega di Matteo Salvini non perde tempo e scalda i motori.

Tanto che, a quanto rivelano fonti molto ben introdotte nella politica capitolina, sarebbe già in corso una forsennata campagna acquisti da parte dei vertici di via Bellerio (in attesa di aprire la prima sede capitolina del Carroccio che nelle intenzioni del Capitano dovrebbe diventare una vera e propria vetrina nazionale per il partito).

La campagna acquisti guarderà soprattutto in due direzioni: Fratelli d'Italia e il sindacato di destra dell'Ugl. A rischiare di più è il partito di Giorgia Meloni (già in difficoltà per la conferma da parte della Consulta della soglia di sbarramento al 4% alle elezioni europee) che rischia un vero e proprio "svuotamento" dall'interno.

Non per niente nel partito si dice che la Meloni non abbia per niente preso bene l'eccesso di movimentismo della Lega in questi ultimi giorni sulla Capitale: "Roma" è da sempre considerato territorio di caccia privilegiato per gli esponenti di Fratelli d'Italia. Ma Salvini procede come uno schiacciasassi e nei giorni scorsi si sono già svolte le prime segretissime riunioni per definire tempi e modalità della "marcia su Roma": dai futuri organigrammi alla linea politica tutto è già stato soppesato e messo sul tappeto.

L'obiettivo è quello di superare i centomila iscritti (rispetto a quelli attuali che sono poche migliaia) e di spingere forte sulle iscrizioni online per raggiungere il traguardo. Il vero banco di prova per capire se la Lega avrà qualche possibilità di prendersi la Capitale sarà la manifestazione di Piazza del Popolo dell'8 dicembre; in quell'occasione il Capitano mostrerà i muscoli e vedrà la reale forza e consistenza della Lega capitolina.

A proposito: si comincia a discutere anche del nome del possibile candidato sindaco leghista. Dopo il niet della Bongiorno tutti gli occhi sono ora puntati sull'ex aennina Barbara Saltamartini. È lei, si dice, la prescelta dal Capitano (e di Giorgetti con il quale ha un ottimo rapporto). Sarà lei la donna per il dopo Raggi? Chi la conosce giura che "ci sta lavorando da quando all'ultimo momento gli è sfuggita la poltrona di sottosegretario".

