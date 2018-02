SALVINI, TESTA DI CARROCCIO - DALLA BOCCONI INSULTI AL SEGRETARIO LEGHISTA – POLEMICA PER IL FOTOMONTAGGIO DI UN PROF DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO CHE PUBBLICA L’IMMAGINE DI SALVINI SU UNA PASSARELLA CON IL PENE SOTTO BRACCIO - ORA RISCHIA LA QUERELA

È un docente e ricercatore dell' università Bocconi di Milano, e ha postato sui social un' immagine di Matteo Salvini per dargli della testa di c... L' uomo in questione è Salvatore T., e i leghisti non hanno trovato divertente il fotomontaggio che ha realizzato per farsi beffe del loro leader.

Antefatto: mercoledì scorso, Gucci ha organizzato una sfilata con alcuni modelli che si sono presentati in passerella con una finta testa mozzata sotto il braccio. Si trattava di un prodotto d' alto artigianato, realizzato in silicone, ma ha innescato polemiche. Tanto che Giorgio Armani ha apertamente criticato l' iniziativa: «Se la moda è questo gioco, io lo abbandono».

Fatto sta che sui profili social del professore è spuntata un' immagine di Salvini su una passerella, solo che sotto il braccio - anziché la testa - il leghista aveva un pene.

Dal Carroccio stanno pensando di querelare, ma nel giro di qualche ora il social network ha rimosso l' immagine. Tanto che il signor Salvatore aggiorna i naviganti: «Purtroppo Facebook mi ha oscurato l' immagine di Salvini da Gucci che sfila con la sua bella testa di c... in braccio. Me ne rammarico. Comunque, lui sempre testa di c... rimane, almeno per me». Scorrendo la pagina virtuale del docente, emerge una simpatia per il centrosinistra renziano. E infatti non mancano polemiche contro i grillini e i leghisti. Ora il suo attivismo rischia di procurargli dei guai.

A proposito di guai: pochi giorni fa, dei pirati informatici hanno hackerato i profili social di Salvini, penetrando anche nella sua mail personale e in quelle di alcuni dei suoi collaboratori. Il contenuto è stato divulgato su internet.

