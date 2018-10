SALVINI VUOLE PRENDERSI PURE ROMA: ''NON È POSSIBILE CHE UNA RAGAZZA MUOIA COSÌ A SAN LORENZO. LA LEGA ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI CI SARÀ'' - ''CON BRUXELLES NON ARRETRIAMO, PIÙ TIRANO SCHIAFFONI E PIÙ DAREMO SOLDI AI CITTADINI'' - LA RISPOSTA ESILARANTE DELLA RAGGI: ''NON C'È SOLO SAN LORENZO COME QUARTIERE DIFFICILE. ABBIAMO ZONE PIÙ PERIFERICHE COME SAN BASILIO, TOR BELLA MONACA, CORVIALE, CENTOCELLE''. DAL BENALTRISMO AL BENPEGGISMO

RAGGI,LEGA NON CONOSCE ROMA,SERVONO PIÙ FORZE ORDINE

(ANSA) -"La lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando alle parole di Salvini che, a proposito della morte di Desiree Mariottini, ha detto che "non si può morire stuprata nel cuore di Roma".

MANOVRA: SALVINI A RTL, "A BRUXELLES DICO, NON ARRETRIAMO, ANCHE CON 12 LETTERINE DA QUI A NATALE" - "SE INSISTONO A TIRARE SCHIAFFONI, MI VIENE VOGLIA DI DARE PIÙ SOLDI", DICE IL VICE-PREMIER

Il ministro dell'Interno e vice-premier Matteo Salvini, ospite questa mattina di Non Stop News, la trasmissione quotidiana di informazione condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 di Sky interviene sulla bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea e la definisce un "attacco pregiudiziale", aggiungendo: -"Siamo qui per lavorare e non per litigare con nessuno, siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che e' nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all'economia italiana perché qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto".

Poi Salvini sottolinea che:- "Se insistono a tirare schiaffoni, a me viene voglia di dare più soldi. Ci hanno bocciato perché facciamo troppo debito, quando la Ue ha fatto passare le manovre precedenti, e in realtà si trattava di manovre più onerose. Noi vogliamo dare soldi in più ai pensionati e vogliamo fare andare in pensione chi è in fabbrica ancora a 63, 64 , 65 e 67 anni con l'artrite. Vi sembra sano incatenare in fabbrica chi lavora con l'artrite? Non va bene".

"Salvini, che prezzo paga l'Italia, in questo momento rompendo i rapporti con l'Ue?"- gli chiedono i conduttori. "Gli italiani chiedono che ci siano più lavoro e meno clandestini in giro, se avessi dovuto rassegnarmi a ciò che imponeva l'Ue, non avrei fatto quello che ho fatto sull'immigrazione "-risponde Salvini- perché l'Ue, e le regole e i diritti... Tanto l'Italia ha già pagato, rispettando in passato le regole Ue perché ci sono già 5 milioni di persone in povertà.

Non lo accetto, non cancellerò la povertà, la fame la sfortuna, ma non arretro: se a Bruxelles la smettono di tirare schiaffoni, e gli speculatori aiutano l'Italia a crescere invece di scommettere sul salto per aria... Tanto, lo sappiano a Bruxelles. Possono mandare 12 letterine, da qui fino a Natale", dice ancora Salvini, "la manovra non cambia. Noi scommettiamo sulla crescita e sull'occupazione,sa quanti giovani mi dicono che sperano di andare a lavorare e con l'abolizione della Fornero, noi vogliamo che la gente torni a lavorare e che spenda, così abbatteremo il debito".

Su Roma, poi, Salvini viene sollecitato dai conduttori a dare un giudizio su due vicende, una è quella della reazione dei militanti di Casapound che hanno rifiutato le perquisizioni della GdF, nella loro sede romana, in un palazzo occupato abusivamente, minacciando violenze, il ministro dell'Interno ha risposto: "La violenza non è la soluzione a niente.Chi deve fare i controlli deve poterli fare tranquillamente, non possono esserci aree fuori dalla legalità in nessuna parte del Paese".

Commentando poi l'incidente nella stazione della metro A di Piazza della Repubblica, sulle scale mobili che ha visto coinvolti ieri sera un gruppo di tifosi del Cska Mosca, Salvini ha detto:"Be', c'erano decine di ubriachi che facevano casino", allargando poi il giudizio sull'amministrazione, e sullo stato della manutenzione della metro spesso disastrosa, Salvini nota: "Posso dire che anche nella mia efficientissima Milano ci sono alcune scale mobili, e alcuni ascensori che non funzionano. Certo, aggiunge Salvini, i Cinquestelle potevano far di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Anch'io mi aspettavo di più come tutti i romani, un vero cambiamento. Roma è grande e difficile, ma merita tanto".

Quanto all'ipotesi che la Lega possa puntare alla poltrona di sindaco della Capitale, Salvini ha risposto:- "Io non mi monto la testa, mi piacerebbe che la Lega potesse dare un contributo alla rinascita di questa città. Se fossi sindaco la prima cosa a cui mi dedicherei è la gestione ordinaria: strade, cestini e foglie", annunciando poi che in giornata sarà nel quartiere San Lorenzo, teatro della morte di una giovanissima, Desirè Mariottini, dopo essere stata drogata e violentata,"voglio andare in quel palazzo", ha detto Salvini " dove una ragazza e' stata stuprata ed uccisa.

Non può essere un ricettacolo di spacciatori ed una ragazza non può morire stuprata nel cuore di Roma" . Poi ancora su Roma, Salvini annuncia che una villa sequestrata al clan dei Casamonica sarà abbattuta a breve con una ruspa, e su quell'area sarà realizzato un giardino per i bimbi: "Sarei onorato di abbatterla personalmente, dice Salvini, io ho imparato a guidare una ruspa quest'estate per abbattere degli ulivi e l'inverno scorso in Valtellina per sistemare le piste da sci" .

Commentando poi il gesto dell'europarlamentare leghista Ciocca, Salvini ha dichiarato:- "Non cambiamo l'Ue con le provocazioni", aggiungendo che: - "Si cambia con cambio regole, l'ho verificato in Romania, lo stesso in Francia dove Macron è solo, rispetto ai francesi", poi aggiunge: -"Lo abbiamo beccato Macron: è da 15 giorni che di notte scaricano immigrati nei boschi italiani come i ladri, una cosa che grida vergogna al mondo, abbiamo chiesto spiegazioni, documenti, numeri, nomi - dice il ministro dell'Interno - di scuse non ce ne facciamo niente. La cosa che mi ha fatto più imbestialire è che ho passato l'estate a controllare i confini con Macron che mi insultava ogni quarto d'ora dandomi del razzista, fascista... Macron è in crollo, sta perdendo consensi, quindi ha scelto Italia e Salvini come bersaglio. Che i francesi la smettano".

Poi conclude:- "Io voglio cambiare l'Europa non uscirne. Non voglio sbattere le scarpe sui tavoli, però lasciate che gli italiani lavorino". Su un futuro da leader di un movimento europeo sovranista, Salvini spiega di alzarsi al mattino e "provo a pensare a ciò che posso fare per cambiare il mio Paese e questo faccio e farò e questo è il mio più grande onore anche in molti dall'estero mi chiedono di fare qualcosa in Europa, ma bisogna essere umili e concreti, ci penseremo ma non ora se dai francesi ai tedeschi dagli austriaci ai finlandesi, ai bulgari mi chiedessero proviamo a fare in Europa quello che stai facendo in Italia, io non tanto per me o per la Lega ma per l'Italia lo farei e ne sarei onorato".

Continuando poi sul tema immigrazione: - "Gli altri non possono dire che siamo fascisti e non darci una mano: non prendere neanche un immigrato e poi rimandarceli di notte. Se io aspettassi che l'Ue si muovesse per l'accoglienza, avrei centinaia di migliaia di sbarchi. Certo c'è chi contesta e dice che bisogna rispettare ciò che l'Ue dice, ma, chiede ironicamente Salvini, voi se Bruxelles vi dicesse di chiudere Rtl, chiudereste? Certo l'Italia non è un'azienda privata ma ci sono 60 mln di uomini e donne che hanno bisogno di stare meglio".

"Rai, senza politici? Che bello"- dichiara poi Salvini rispetto a un altro tema caldo, quello delle nomine nell'azienda radiotelevisiva pubblica, aggiungendo di non voler parlare di nomine, perché "c'è un presidente ed un amministratore delegato che stanno cercando professionalità interne accantonate da anni anche per ragioni

politiche.

La Rai merita tanto e da spettatore, quando vedo che ci sono programmi pregiudizialmente schierati a sinistra cambio canale. Siamo il primo governo che ha l'informazione pubblica tutta contro, non faccio il 'piangina', tiro diritto ma spero che la Rai sia equilibrata e dia spazio a tante voci". capitolo pace fiscale: Salvini spiega che va fatta distinzione tra i grandi evasori che non dichiarano nulla ed hanno tre ville: per loro "c'è la galera come negli Stati Uniti, ma se sei un artigiano con una cartella di 30 mila euro che ti sta condannando a morte è diverso. C'è un'evasione dei furbi ed un'evasione di sopravvivenza, di necessità, di sfiga"-sottolinea Salvini.

Tornando poi sui temi economici, ai conduttori che gli chiedono quale sarà la scelta del governo, nel caso di un fallimento degli obiettivi di crescita, Salvini risponde: - "L'obiettivo è crescere il doppio di quanto abbiamo previsto. Se perdiamo la scommessa? Se gli italiani vogliono mandarci a casa ci manderanno a casa, io non sono attaccato

alla poltrona ma sono convinto che ce la facciamo, perché c'è un'Italia che ha voglia di correre e non di essere serva di regole sciocche"