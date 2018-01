29 gen 2018 17:57

SARÀ PUZZONE MA NON È IPOCRITA - TRUMP: ‘FEMMINISTA? NON POSSO DIRE DI ESSERLO. SONO A FAVORE DELLE DONNE, DEGLI UOMINI, DI TUTTI’. MENTRE GRUPPETTI DI DONNE MARCIANO COI BERRETTI DELLA FICA (‘PUSSY BEANIE’) CONTRO DI LUI, IL PRESIDENTE NON CERCA DI AFFABULARE IL MOVIMENTO ‘ME-TOO’, HA CAPITO CHE MOLTI NON APPREZZANO LA DERIVA ANTI-MASCHILE…