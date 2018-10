SAUDITA NEL NASO - TRUMP DIFENDE IL PRINCIPE MOHAMMED BIN SALMAN, SOSPETTATO DI ESSERE IL MANDANTE DELL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI: “CI SIAMO DI NUOVO. SEI COLPEVOLE FINCHÉ NON VIENE PROVATO CHE SEI INNOCENTE...PRIMA DOBBIAMO SCOPRIRE COSA È SUCCESSO DAVVERO. ABBIANO APPENA VISTO COSA È SUCCESSO COL GIUDICE KAVANAUGH CHE ERA INNOCENTE…”

mohammed bin salman trump visit da cbc

(ANSA) - Donald Trump in una intervista alla Associated Press critica le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita per la scomparsa del dissidente Jamal Khashoggi: "Ci siamo di nuovo. sei colpevole finché non viene provato che sei innocente", afferma il presidente americano, paragonando il caso del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a quello del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. "Penso che prima dobbiamo scoprire cosa è successo davvero", afferma Trump, spiegando come non gli piaccia che una persona venga considerata colpevole prima che le sue colpe non siano provate. "Abbiano appena visto cosa è successo col giudice Kavanaugh che era innocente", aggiunge il presidente americano.

mohammed bin salman al saud con donald trump