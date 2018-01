SCARPELLINI IN CLINICA E MARRA SI SALVA UN’ALTRA VOLTA – LE CATTIVE CONDIZIONI DI SALUTE DEL COSTRUTTORE RINVIANO IL PROCESSO PER CORRUZIONE (GLI AVEVA COMPRATO UNA CASA “A SUA INSAPUTA”) – IL BRACCIO DESTRO DELLA RAGGI RINVIATO A GIUDIZIO PER LA NOMINA DEL FRATELLO IN CAMPIDOGLIO

Maria Elena Vincenzi per la Repubblica – Roma

scarpellini raggi marra

Per una tegola, un respiro di sollievo. Nel giorno in cui Marra viene rinviato a giudizio per l' abuso d' ufficio commesso per la nomina di suo fratello Renato a capo dell' ufficio Turismo, i giudici che stanno invece valutando la vicenda di corruzione che lo vede imputato insieme al costruttore Sergio Scarpellini, rinviano l' udienza al 13 aprile. Esattamente una settimana prima rispetto all' inizio del dibattimento per abuso d' ufficio relativo alla promozione del fratello.

SERGIO SCARPELLINI

I giudici della seconda sezione penale hanno aggiornato il processo a causa della gravi condizioni di salute in cui versa Scarpellini. Ad ottobre, l' imprenditore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E ieri il tribunale ha preso atto della perizia medica a cui è stato sottoposto il costruttore ottantenne. Per i medici che l' hanno stilata, le sue condizioni di salute sono così precarie da non renderlo capace di stare in giudizio e di partecipare attivamente alle udienze.

ATTICO MARRA 2

«In questa fase, da parte di Scarpellini - ha spiegato il medico legale Carmine Cavallotti in aula - non c' è una possibilità di partecipare attivamente al dibattimento ». I periti hanno quindi chiesto altri tre mesi per effettuare una nuova verifica sulle condizioni dell' imputato e integrare gli accertamenti medici. Il tribunale nella udienza di aprile deciderà, alla luce degli aggiornamenti forniti, se proseguire con un unico procedimento o eventualmente stralciare la posizione di Scarpellini.

Proprio per questo, nel rinviare a primavera il dibattimento, che ormai era alle battute finali, il tribunale ha anche disposto un' integrazione degli accertamenti per capire come procedere. Sono mesi ormai, infatti, che le udienze vengono rimandate per via della salute di Scarpellini.

raggi marra frongia romeo

La vicenda è quella che riguarda l' appartamento di Marra in via dei Prati Fiscali. Un immobile che l' ex braccio destro di Virginia Raggi e capo del Personale capitolino, avrebbe acquistato con circa 370mila euro: soldi ricevuti dal costruttore. Somma che, secondo l' accusa del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pubblico ministero Barbara Zuin, sarebbe stata una tangente per il dirigente comunale. Proprio per questa storia, Marra e Scarpellini, furono arrestati il 16 dicembre del 2016 con l' accusa di corruzione.

I due imputati hanno sempre negato ogni addebito, dicendo che si trattava di un prestito tra amici che nulla aveva a che vedere con il ruolo rivestito da Marra in Campidoglio. Ma la procura è convinta di tutt' altro. Sta di fatto che l' arresto di Marra ha messo in grande imbarazzo la giunta Raggi, creando un polverone politico oltre che mediatico. La sindaca, infatti, aveva voluto e difeso il capo del Personale che non piaceva a molti del M5S perchè ritenuto legato alle precedenti amministrazioni. Tanto che, nei giorni immediatamente successivi agli arresti, Marra fu liquidato dalla sindaca « come uno dei 23mila dipendenti capitolini».

RENATO MARRA E RAGGI mpa.it

La buriana sembrava ormai passata quando ecco apparire le chat dei Quattro amici al bar: Raggi, Daniele Frongia, Raffaele Marra e Salvatore Romeo. E molte altre tra Marra e la prima cittadina. Conversazioni che nulla avevano a che vedere con il processo per corruzione che coinvolgeva Marra ma che, invece, molto hanno a che vedere con il fascicolo sulle nomine: sono la prova, secondo la procura di piazzale Clodio, che Virginia Raggi ha commesso un falso dichiarando all' Autorità Anticorruzione del Campidoglio che Marra non aveva avuto alcun ruolo nella nomina del fratello all' Ufficio Promozione Turismo.

raffaele marra virginia raggi

Perchè gli sms trovati sul telefonino dell' ex capo delle Risorse Umane dimostrano invece, per l' accusa, che Marra un ruolo lo ebbe eccome. E che Raggi lo sapeva bene. Ma questa, in fondo, è un' altra storia. Che finirà davanti ai giudici esattamente una settimana dopo la prossima udienza per corruzione. E che vede sempre Marra imputato per abuso d' ufficio. E la Raggi per falso: il suo dibattimento inizierà il 21 giugno. La sindaca ha infatti chiesto e ottenuto di essere giudicata con rito immediato.