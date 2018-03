8 mar 2018 18:17

SCAZZI DEMOCRATICI - ORLANDO BOMBARDA: "SI PARLA DI ALLEANZA COL M5S PER TACERE DELLA DISFATTA” – MA LOTTI LO INFILZA: "PONTIFICA MA NON HA MAI VINTO UN’ELEZIONE IN VITA SUA" – I DUE CONCORDANO SUL NO ALL'ACCORDO CON I CINQUESTELLE E CON SALVINI IN CHIAVE GOVERNO - ROSATO: "RENZI ALLE PRIMARIE NON CI SARÀ" – E OLIVIERO TOSCANI FA COME CALENDA: "MI ISCRIVO ANCHE IO”