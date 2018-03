SE LO CONOSCI, LO PREVITI - WIKIPEDIA VINCE ANCHE IN APPELLO CONTRO L'EX AVVOCATO DI BERLUSCONI, CHE CONTESTAVA ''PETTEGOLEZZI'' SCRITTI SULLA SUA PAGINA. MA I GIUDICI ROMANI LO HANNO BASTONATO: ''LE SUE CONTESTAZIONI NON SI BASANO SU NESSUNA PROVA, SOLO SULLA SUA VERSIONE DEI FATTI. MENTRE LA VOCE DI WIKIPEDIA ERA FONDATA SU SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO''

Biografia di Previti vince Wikipedia "Non ha diffamato"

Maria Elena Vincenzi per ''la Repubblica - edizione Roma''

Il tribunale civile ha respinto l' appello dell' ex parlamentare di Forza Italia contro l' enciclopedia online Cesare Previti non ha diritto al risarcimento per la sua biografia su Wikipedia da lui ritenuta « lesiva del suo onore » . Lo ha stabilito la Corte d' Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del 2013 che aveva bocciato la richiesta di risarcimento dell' ex ministro della Difesa del governo Berlusconi che si sentiva offeso da alcune frasi della pagina.

Alla società americana Wikimedia Foundation, ente gestore di Wikipedia, Previti aveva chiesto un risarcimento da 50mila euro per «il contenuto diffamatorio e lesivo dei diritti della personalità» della biografia pubblicata sull' enciclopedia online e la rimozione di quelle parti.

Niente da fare: anche per i giudici di secondo grado « la responsabilità dell' Internet Service Provider deve ritenersi sussistente per le informazioni oggetto di "hosting" (memorizzazione durevole) soltanto allorquando il "provider" sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l' informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l' ulteriore diffusione della stessa».

Nel caso in esame, «Wikimedia - scrive la Corte d' appello - non aveva quindi alcun obbligo preventivo di operare un controllo sulla qualità dei contenuti della biografia, non avendo l' interessato attivato la procedura di modifica e di cancellazione delle voci secondo le regole del sito e non risultando l' asserita illiceità dei contenuti "aliunde", in particolare non risultando da provvedimenti dell' autorità competente »

Per di più, spiegano ancora i magistrati, « le informazioni pretesamente incomplete e scorrette contenute nella biografia si basano su numerose fonti, ivi comprese sentenze passate in giudicato, tutte chiaramente indicate nella stessa pagina web. Mentre al contrario, le contestazioni dell' appellante appaiono generiche ed apodittiche, non supportate da alcun elemento di prova, se non la versione dei fatti proposta dallo stesso avvocato Previti».

Quanto alla posizione di Wikimedia, « giammai - osservano i giudici - poteva configurarsi un obbligo di tal fatta al cospetto di contenuti informativi di per sé non insultanti ed addirittura corredati dalla indicazione delle relative fonti, comprensive di sentenze passate in giudicato».

La Corte d' appello conclude affermando che «non vi è prova che i contenuti della biografia dell' avvocato Previti fossero lesivi dell' onore e della reputazione del medesimo con riferimento alla fattispecie del reato di diffamazione, né i contenuti medesimi apparivano di per sé ingiuriosi tanto da attivare un obbligo di rimozione da parte dell' hosting provider anche indipendentemente dall' assenza di un ordine del giudice».

