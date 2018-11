OCCHIO A INVITARE MI-JENA ALLA PRESENTAZIONE DEL TUO LIBRO - ''LEI È MAI STATO COMUNISTA?''. ''FOSSI STATO COMUNISTA NON AVREI MAI POTUTO GUIDARE I SERVIZI SEGRETI''. LA GABANELLI GRIGLIA MINNITI: ''COME MAI È ISOLATO NEL PD? SULL'IMMIGRAZIONE SE LA PRENDE COI GIORNALI CHE PARLANO DI EMERGENZA. È COLPA DEI GIORNALISTI, INSOMMA''. ''NO, È COLPA NOSTRA CHE NON L'ABBIAMO GOVERNATA, MA NON MI TRATTI SEMPRE COSÌ…''