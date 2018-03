SE QUESTI SO' I LEADER.../1 - DI BATTISTA SBAGLIA SEGGIO: IL VIDEO STRACULT CON GLI INTERMINABILI MOMENTI DI IMBARAZZO TRA IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD E GLI SCRUTATORI: ''AH AH, FORSE L'HANNO CANCELLATA DALLE LISTE'' - NO, L'ERRORE È DEL POVERO ALESSANDRO, O AL MASSIMO DELL'ANCOR PIU' POVERETTA VIRGINIA RAGGI...

(ANSA) - Fuoriprogramma per il deputato del M5S Alessandro Di Battista. Stamani si è recato al seggio di via Taverna a Roma per votare ma il suo nome non era nelle liste. Dopo alcuni minuti di incertezza Di Battista è stato indirizzato verso il seggio di via Vallombrosa. "E' colpa del mio cambio di residenza, ti devono mandare un tagliandino e a me non è arrivato", ha detto il deputato un po' imbarazzato, spiega. I giornalisti, che lo attendevano all'esterno, gli hanno chiesto ironicamente se l'errore era da attribuirsi al comune e quindi alla Raggi. "No, per favore - ha risposto il deputato - non si fanno battute. Oggi c'è silenzio elettorale".

