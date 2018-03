SE QUESTI SO' I LEADER.../3 - NO, PURE DRAGHI NO! IL PRESIDENTE BCE ALLA MOGLIE: ''DAI STAI ZITTA''. LA SIGNORA MARIA SERENELLA AVEVA APPENA INFRANTO IL SILENZIO ELETTORALE CON I GIORNALISTI CHE LE CHIEDEVANO DI UN IMPEGNO DEL MARITO A PALAZZO CHIGI, CON LEI CHE HA RISPOSTO... (OGGI I SEGGI HANNO REGALATO GRANDI PERLE)

VIDEO: DRAGHI BACCHETTA LA MOGLIE CHE PARLA CON I GIORNALISTI

(ANSA) - Più che in altre occasioni, mai come questa volta, i politici hanno "resistito" e non hanno violato il silenzio elettorale. Normato per legge (L.4 aprile 1956 n. 212, art.9), il divieto insiste sulle ultime 48 ore prima della chiusura dei seggi ed impedisce comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici, l'affissione di manifesti e, nel corso del voto, ogni forma di propaganda elettorale. Ieri - protagonisti Berlusconi, Grillo e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia - qualche "strappo" si è registrato. Ma non è apparso come un fatto particolarmente grave nemmeno per gli avversari politici che si sono limitati a replicare con leggere censure.

Anche oggi tutti i "big" hanno rispettato la legge concedendosi a microfoni, taccuini e telecamere solo per denunciare i ritardi ai seggi e gli errori delle schede in alcune sezioni (Palermo in primis), o per appellarsi genericamente ad andare a votare. L'unico a spingersi un po' oltre, è stato forse, ancora una volta, il leader di Fi che, però, di politica ha parlato - almeno così sembrerebbe - ad uso interno alla propria coalizione: destinataria la parte di Lega antieuropeista. "L'Italia - ha infatti detto lasciando il seggio di via Lorenteggio a Milano - è un Paese fortemente europeista" che, seppur "da cambiare" "ci ha regalato, dopo due guerre mondiali terribili, 70 anni di pace".

Ma la vera sorpresa giunge dalla 'famiglia' Draghi. La proverbiale riservatezza dell'attuale presidente della Bce - più volte tirato in ballo come possibile premier di un governo in caso di stallo - viene infatti rotta dalla moglie: "Lui non lo fa il governo, non è un politico", replica infatti all'Ansa Maria Serenella Cappello accompagnando il marito Mario al seggio elettorale del liceo Mameli di Roma. "Dai, stai zitta" la bacchetta prontamente il presidente della Bce salendo rapidamente in macchina e guardandosi bene dal rispondere alle altre domande dei giornalisti.