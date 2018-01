ONDA ANOMALA! - ANNO DA RECORD PER LE RADIO: DECOLLANO RTL 102.5 E RADIO24 (CRUCIANI TOP), CRESCONO TUTTI GRANDI NETWORK COMMERCIALI. INVECE UN BAGNO DI SANGUE PER RADIORAI, DOPO LA CURA CARLO CONTI, CHE HA DA POCO ABBANDONATO L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO LASCIANDO MACERIE IN TUTTE LE RETI. RADIO2 -10% SOLO NEL 2017. E IL CDR SI RIBELLA: 'FERMATE L'EMORRAGIA'