27 set 2018 12:49

SEGNATEVI QUESTA DATA IN ROSSO: 14 OTTOBRE. SI VOTERÀ NELLA REGIONE TEDESCA PIÙ RICCA E DESTRORSA, LA BAVIERA. SE I SOVRANISTI DELL'AFD DIVENTERANNO LA SECONDA COMPAGINE POLITICA, PER MERKEL SARANNO DOLORI AMARISSIMI. NON A CASO STA CAMBIANDO POLITICA SULL'IMMIGRAZIONE - MACRON SI È INTESTATO IL RUOLO DI DIFENSORE DELL'EUROPA MA RISCHIA DI FARE LA FINE DI RENZI: DA AMBIZIOSO AD ARROGANTE, DA DINAMICO A PREPOTENTE. E PROVA A RECUPERARE CON UN TRUMPIANO TAGLIO DELLE TASSE