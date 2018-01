SENZA VERGOGNA – TONI NEGRI SI SENTE GESU’ CRISTO, AUTOBRIOGRAFIA DI UN “CATTIVO MAESTRO”: GLI APPUNTI DI UNA VITA IN “GALERA ED ESILIO” – PANNELLA, CHE LO PORTO’ IN PARLAMENTO? "UN GIACOBINO INDIVIDUALISTA" – LA FUGA IN BARCA A VELA DA PUNT’ALA, L’ESILIO FRANCESE, IL RUOLO DELLA BONINO

Angela Mauro per www.huffingtonpost.it

toni negri

"Guardate l'Italia oggi, il suo grado di miseria intellettuale, di pochezza politica, di macilenza morale: questa decadenza è cominciata con la distruzione della generazione in movimento e in rivolta negli anni Settanta - da allora nel 'bel paese' non più generazione, ma solo corruzione!". Lenti sul passato per scrutare il presente: non sempre è vero, ma certamente 'Storia di un comunista', autobiografia di Toni Negri in uscita in libreria con il secondo volume 'Galera ed esilio' (Ponte delle Grazie ed.), contiene gli strumenti per una riflessione, complessa, non scontata, sulla politica oggi in Italia.

Curato da Girolamo De Michele (come il primo volume uscito l'anno scorso), questo secondo tomo di quasi 500 pagine mette a fuoco gli anni della galera e poi dell'esilio in Francia del professor Negri, la vittima principale del noto 'teorema del 7 aprile 1979', ondata di arresti di quelli che venivano definiti i "professorini dell'Autonomia operaia", etichettati come capi occulti del terrorismo brigatista. Fu chiamato anche 'teorema Calogero', dal nome del magistrato che istruì la pratica fondata su tesi accusatorie più che sulle evidenze, su prove risultate poi false e sull'assenza di prove.

toni 190x130

Un caso di 'malagiustizia', un caso "kafkiano" come si legge nel libro, un madornale (consapevole) errore di analisi su quanto era successo in Italia dal '68 in poi, sui movimenti sociali di quegli anni, le piattaforme politiche, spesso in contrasto tra loro, eppure costrette nello stesso sacco del brigatismo da una precisa dinamica giudiziaria e mediatica.

Vale la pena leggere 'Storia di un comunista' perché non tratta della mera difesa di un uomo cui è toccata la parte di "prigioniero da esibire", come Negri pure scrive nel libro, di "capro espiatorio di una stagione di insuccessi del potere nel reprimere la rivolta dei movimenti cominciata nel '68".

negri toni

No: 'Storia di un comunista' è un'autobiografia intellettuale e sentimentale, la biografia di un'intera generazione e la rivendicazione di una filosofia di vita e di lotta: l'Autonomia, richiesta collettiva di "trasformazione e partecipazione". Niente a che fare con lo "sciovinismo militarista" delle Brigate Rosse, che Negri si ritrovò come compagni di carcere, con cui si scontrò proprio lì tra le sbarre fino a riceverne minacce di morte e fino a scrivere "Terrorismus, nein danke!" ("Terrorismo, no grazie!"), testo pubblicato su 'il manifesto' nell'81 e riportato nel libro.

TONI NEGRI PANNELLA

Parlava di dissociazione dalla lotta armata. "La linea armata della lotta di classe - scriveva - non è solo effettualmente sconfitta, ma logicamente scartata da un movimento di lotte che non vede, nella lotta armata, necessità di rigore e conseguenze". Le Br vengono accusate di aver "strumentalizzato" le rivolte nelle carceri: "L'assassinio politico è oggi prima di tutto assassinio delle lotte". Dalla primavera del 1979 "la ricchezza delle alternative politiche è stata tolta di mezzo e, attraverso la distruzione di ogni tessuto politico, si è di fatto affidata alle Brigate Rosse una rappresentanza globale del movimento, che faceva gioco sulla decisione statale di costruire un simulacro di guerra civile".

galera ed esilio toni negri

Un discorso che metteva a fuoco lo strabismo istituzionale e che arrivò anche in Parlamento, quando la Camera discusse e approvò la richiesta di autorizzazione a procedere per Toni Negri, deputato eletto nelle liste dei Radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino. "Mi permetto di ricordarvi - diceva allora all'aula - che quando il processo politico diviene una funzione propria dello Stato, il pericolo di degradazione delle istituzioni è molto forte...", dovrebbero "esistere regole che distinguono il processo dalla prevaricazione e che delimitano il potere".

negri potere operaio

In aula, la difesa di Stefano Rodotà, allora deputato della Sinistra indipendente: "La Repubblica ha veramente timore del deputato Antonio Negri libero? Se concludessi in questo senso, dovrei dire non essere vero che il terrorismo è stato battuto...". In aula il tradimento dei Radicali, che si astennero risultando determinanti per la concessione dell'autorizzazione: 300 sì, 293 no. Pannella "giacobino individualista", scrive Negri nell'autobiografia, salvando però Emma Bonino, che lo aiuta a scappare da un'intervista a Parigi, quando ormai Negri è già lì tra gli esuli italiani 'salvati' dalla dottrina Mitterand.

emma bonino

Nel libro c'è anche il racconto della fuga in Francia: in barca a vela da Punta Ala, località del grossetano protesa verso la Corsica. Oggi Negri è un intellettuale riconosciuto in tutti i paesi occidentali. Meno in patria, un'Italia dalle passioni forcaiole, capace di piangere al funerale di Stefano Rodotà e insieme dimenticarne le lezioni.

toni negri ges negri toni TONI NEGRI toni 190x130