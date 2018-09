LA SETTIMANA PROSSIMA LA RIUNIONE INTERGOVERNATIVA NOMINERÀ IL NUOVO AMBASCIATORE IN LIBIA, VISTO CHE (COME DAGO-RIVELATO) IL GOVERNO HA FATTO PARTIRE (DEFINITIVAMENTE) GIUSEPPE PERRONE - SI PARLERÀ ANCHE DELLA CONFERENZA SULLA LIBIA CHE SI TERRÀ IN SICILIA A NOVEMBRE. CONTE HA INSISTITO PER AVERE TRUMP, MA SARÀ ALLE PRESE COL MIDTERM, E MANDERÀ IL SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO

La settimana prossima è in calendario la riunione intergovernativa presieduta da Conte in cui si parlerà della conferenza sulla Libia che si terrà in Sicilia il prossimo novembre. Il premier nel suo viaggio in USA ha fatto di tutto per avere un rappresentante di peso del governo americano, e sperava in una partecipazione dello stesso Trump. Ma il presidente sarà alle prese con le elezioni di Midterm ed è orientato a inviare il suo Segretario di Stato Mike Pompeo.

Nella riunione sarà anche nominato il nuovo ambasciatore italiano in Libia visto che, come dago-rivelato, il Governo ha usato la scusa dei motivi di sicurezza e l'ostilità di Haftar per far partire (definitivamente) Giuseppe Perrone da Tripoli.

