18 gen 2018 19:16

SGARBI CONFERMA LA NOTIZIA DELLA MAGLIE SU DAGOSPIA: ‘VADO CON BERLUSCONI, MI HA OFFERTO UN SEGGIO SICURO AL SENATO PER FORZA ITALIA. NON PRESENTO PIÙ LA MIA LISTA, SILVIO NON VUOLE VEDERE TREMONTI NEMMENO DIPINTO. PROBABILMENTE ANDRÀ CON LA LEGA’ - ‘DI MAIO? UNA SCOREGGIA FRITTA’ - ‘HO NOMINATO UNA RAGAZZA DI 21 ANNI, PAOLA, DIRIGENTE DELLA REGIONE, LA MIA SEGRETARIA PARTICOLARE. GUADAGNERÀ UN SACCO DI SOLDI’