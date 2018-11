SGARBI QUOTIDIANI – IL DEPUTATO DENUNCIA “VITERBONEWS24”, LA TESTATA CHE HA PUBBLICATO IL VIDEO IN CUI SI VEDE IL CRITICO D’ARTE ROTOLARSI PER TERRA CON LA SUA ASSISTENTE, INSINUANDO CHE FOSSE UBRIACO – “ESSENDO PRESSOCHÉ ASTEMIO ED EBBRO SOLTANTO DI LIBRI, RITENGO OFFENSIVA LA RICOSTRUZIONE DEL SITO”

1 – SGARBI DENUNCIA “VITERBONEWS24”

Comunicato stampa

sgarbi si rotola per terra in autogrill con la sua assistente 4

Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera, ha sporto denuncia contro il sito “Viterbo News 24” che, commentando un video goliardico in cui Sgarbi viene ripreso sdraiato a terra, ha avanzato il sospetto che fosse ubriaco.

sgarbi si rotola per terra in autogrill con la sua assistente 3

“Essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto, ed ebbro soltanto di libri - dichiara Sgarbi - ritengo offensiva, perché totalmente falsa e tendenziosa, la ricostruzione di www.Viterbonews24.it di una serata (il 9 novembre) in cui ho ricevuto un premio di lunga tradizione ,”Giusta causa”, in palazzo Brancaccio a Roma, e di un viaggio notturno verso Tarquinia per partecipare ai funerali di Omero Bordo, nel Duomo, dove ho pronunciato un’orazione funebre, severa e commossa, di cui non ho letto traccia.

sgarbi si rotola per terra in autogrill con la sua assistente 1

Le registrazioni in mio possesso di tutti i momenti della serata, del viaggio e del rito funebre, consentono di accertare la verità smentendo totalmente l’articolo della testata viterbese.

Per questo ho deciso di sporgere denuncia contro il giornale e i commentatori che mi hanno gratuitamente insultato”.

2 – SGARBI DELLA NOTTE – VIDEO! VITTORIONE RIPRESO IN UN AUTOGRILL DI VITERBO ALL'ALBA MENTRE SI ROTOLA PER TERRA – SOCIAL E TESTATE LOCALI NON HANNO DUBBI: ERA UBRIACO. MA LUI RISPONDE SU FACEBOOK: “ERA UN GIOCO CHE STAVO FACENDO CON LA MIA ASSISTENTE. LEI È UNA RAGAZZA MOLTO SPIRITOSA E STAVA CERCANDO DI…” – A "LA ZANZARA" IL CASO DELL’AUTO CON TARGA SLOVENA: “VOGLIO LA LIBERTÀ DI VELOCITÀ, VOGLIO ANDARE A 200 E NESSUNO DEVE ROMPERMI I CO*LIONI”

LEGGI SU PC – http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sgarbi-notte-ndash-video-vittorione-ripreso-autogrill-187985.ht

LEGGI SU SMARTPHONE – http://m.dagospia.com/video-sgarbi-si-rotola-per-terra-con-la-sua-assistente-in-autogrill-ubriaco-macche-era-un-187985

cruciani sgarbi SGARBI SUTRI lo scazzo sgarbi giordano a cartabianca 15 alda fendi vittorio sgarbi lo scazzo sgarbi giordano a cartabianca 2 SGARBI A SUTRI