"Oggi ho incontrato Berlusconi, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove. Il gruppo è una cosa, il partito è un'altra. Mi sono dimesso dal gruppo, ma ho potenziato il partito. Il mio atto ha determinato un effetto positivo. Berlusconi è felice, i nostri rapporti sono inalterati."

Così Vittorio Sgarbi, intervenendo la scorsa notte a “I Lunatici”, il programma di Arduini e Di Ciancio in diretta su Rai Radio2 dall’1.30 alle 6 del mattino, ha commentato i suoi rapporti con Forza Italia e la decisione di lasciare il gruppo degli azzurri alla Camera. “Se per Berlusconi il partito è un problema, ha spiegato, per me non lo è, anzi è una struttura che può essere utilizzata per arrivare a grandi risultati” e parlando del futuro dell’ex Cavaliere in politica ha aggiunto: “A Berlusconi non frega più niente della politica, aspetta solo il momento di andarsene. Gli ho consigliato di lasciare dopo le europee.

Su un probabile ingresso di Giorgia Meloni in Forza Italia Sgarbi sembra possibilista :"Lei ha una posizione più di destra. Si può fare una costituente che parta da Forza Italia e si allarghi” Mara Carfagna leader di Forza Italia?"Lo escluderei”

Sgarbi si sofferma poi sull'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace: "E' stato arrestato per la sua posizione politica. E' inaccettabile. C'è stata una mancanza di correttezza della magistratura. Al sindaco di Riace bisognerebbe riconoscere un merito, non metterlo dentro sulla base di proteste arbitrarie”.

Infine un commento sul servizio fotografico di Maria Elena Boschi per il mensile Maxim: "Ho visto qualcosa su internet. Ieri mi sono complimentato con lei, ha fatto una cosa assolutamente lecita. Non si è mai detto che un Ministro debba tenere un contegno anche quando non è più Ministro. Se la prenderei nella mia nuova Forza Italia? Certamente".

