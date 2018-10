SI SALVINI CHI PUÒ – IL VICEPREMIER CONTRO FORZA ITALIA: “SONO CURIOSE LE LEZIONI DA PARTE DI CHI HA GOVERNATO NEGLI ULTIMI ANNI. ANCHE FI HA FATTO IL PATTO DEL NAZARENO, HA GOVERNATO CON MONTI, LETTA E RENZI E I RISULTATI NON MI SEMBRANO STRAORDINARI” – E POI RANDELLA FAZIO: “NON È CORRETTO CHE CI SIANO STIPENDI COME QUELLI, MI HA INVITATO TANTE VOLTE MA…”

1 – SALVINI A FI, DA VOI NIENTE LEZIONI

Da www.ansa.it

SALVINI SELFIE CON L'ASINO

"Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Rtl 102.5 a chi gli chiedeva cosa rispondesse a chi in Forza Italia gli chiede di rompere l'accordo di governo con M5s.

tajani salvini

"Penso soprattutto al Pd e a Renzi che ogni mattina mi dà lezione su cosa dovrei fare, ma anche Forza Italia - ha detto il leader della Lega - ha fatto il patto del Nazareno, ha governato qualche anno con Monti, con Letta e con Renzi e i risultati economici non mi sembrano straordinari". Dunque, conclude Salvini, "io ascolto i preziosi consigli che arrivano da Tajani e da tutti gli altri, però ho un contratto di governo sottoscritto con Di Maio e gli italiani e a questo mi rifaccio".

ANTONIO TAJANI E SILVIO BERLUSCONI

2 – CHE TEMPO CHE FA, MATTEO SALVINI DURISSIMO CONTRO FABIO FAZIO: "MAI DA LUI PER COERENZA. E LO STIPENDIO..."

Da www.liberoquotidiano.it

fabio fazio

"Che tempo che fa non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti". Matteo Salvini, dai microfoni di Rtl 102.5, attacca Fabio Fazio. Un nuovo affondo contro il conduttore, con il quale il leader della Lega ha da tempo ingaggiato un duello. "Fazio mi ha invitato tante volte - rivela il vicepremier -: non ci andrò per coerenza, guardo altro", sottolinea. "Per me non è corretto che ci siano stipendi nel pubblico come quelli, ma cambio canale", conclude con una bordata sulla lauta paga che incassa il conduttore.

