SI SALVINI CHI PUO’ – MATTIOLI: NEI MANIFESTI "PRIMA GLI ITALIANI" LA LEGA UTILIZZA MODELLI STRANIERI – LA SCOPERTA DEL SITO "THE VISION": I PROTAGONISTI DELLA PUBBLICITA’ SONO BIONDISSIMI CECHI E SLOVACCHI - DAL CARROCCIO NESSUNA REPLICA: "PARLIAMO DI COSE SERIE..."

Alberto Mattioli per la Stampa

salvini

A questo punto converrebbe modificare l' hashtag in #italiansfirst, che suona anche vagamente trumpiano. Nella lunga serie di colpi bassi ma non seri di questa deprimente campagna elettorale, è un dettaglio, però divertente: gli italiani che compaiono sui banner in rete che pubblicizzano la marcia su Milano di Salvini di sabato prossimo, italiani non sono affatto. Prima gli italiani magari sì, nella pubblicità certamente no.

Le due immagini sono state recuperate da una delle tante banche dati della rete. Ironia della sorte, però, sia la mamma con colbacco che guarda sorridente al futuro insieme alla figlia sullo sfondo del Duomo sia il papà con il bambino che punta fiducioso il dito verso il sol dell' avvenire non sono «made in Italy».

salvini

Se n' è accorto il tosto sito The Vision, che grazie al motore di ricerca everypixel.com ha sgamato la Lega. Le due modelle sono ceche (e a The Vision non sono ciechi), i due modelli non si sa, ma lo scatto è di proprietà di una fotografa slovacca, Soloviova Liudmyla. Insomma, aspettando di mettere #primagliitaliani, Salvini è riuscito a far risorgere la Cecoslovacchia. Poi il sito la butta in politica, accusando la Lega di propagandare un' immaginario ariano dove gli italiani-tipo hanno i capelli biondi e gli occhi azzurri. Forse è un eccesso polemico: più probabilmente, è una banale gaffe, anche un po' ingenua perché in effetti la famiglia del mulino bianco cecoslovacco tutto sembra meno che italiana. E certo, l' incidente arriva dopo l' altra polemica per i manifesti della Lega appiccicati ai muri di Milano da attacchini davvero troppo «abbronzati», come direbbe Berlusconi per essere padani doc.

salvini

Dalla Lega, nessuna replica.

«Parliamo di cose serie», sorvolano. In effetti, il comizio di dopodomani minaccia di diventarlo. Salvini spera di portare in piazza 50 mila persone. Attenzione: manifestazione solo leghista, non della coalizione.

Un messaggio, più che agli avversari, agli alleati-concorrenti-rivali del centrodestra.

salvini d'urso salvini isoardi

MATTEO SALVINI IN MOSCHEA IL MEME SULLE PROMESSE ELETTORALI DI SALVINI salvini isoardi 25