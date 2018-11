SI SALVINI CHI PUO’ – "ANDARE AVANTI COL SEQUESTRO DEI FONDI DELLA LEGA FINO ALLA SOMMA DI 49 MILIONI" LA CASSAZIONE CONFERMA LA DECISIONE DEL RIESAME – RIGETTATO IL RICORSO PRESENTATO DAL LEADER LEGHISTA MA RESTA IL PATTO DI RATEIZZAZIONE CHE IL CARROCCIO HA STIPULATO CON LA PROCURA DI GENOVA.

Luca Romano per il Giornale

salvini bossi pontida

Torna l'assalto giudiziario sulla Lega. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto del tribunale del Riesame di Genova e dà il semaforo verde al sequestro dei fondi del Carroccio fino alla somma di 49 milioni di euro.

UMBERTO BOSSI E BELSITO

Con questa decisione la sesta sezione penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal leader della Lega Matteo Salvini contro l'ordinanza del Riesame. A settembre scorso era stato dato infatti il via libera al sequestro preventivo. Va sottolineato però che con la sentenza di questa sera resta il patto di rateizzazione che la Lega ha stipulato con la procura di Genova.

Il provvedimento di sequestro era stato richiesto dalla procura di Genova in relazione alla presunta truffa ai danni dello Stato per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010, per cui sono stati condannati in primo grado l'ex leader del Carroccio Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Col verdetto della Suprema Corte viene accolta la richiesta del sostituto pg Marco Dall'Olio che nel corso dell'udienza a porte chiuse di ieri mattina, aveva sollecitato il rigetto del ricorso presentato dal titolare del Viminale.

bossi salvini maroni

MATTEO SALVINI SELFIE A VENEZIA