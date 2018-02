SI SALVINI CHI PUO’ – "FAZIO MI STA SULLE PALLE. IN TV VADO OVUNQUE TRANNE CHE DA LUI" – IL LEADER LEGHISTA SPARA A PALLE INCATENATE SUL CONDUTTORE: "A PENSARE ALLO STIPENDIO DI UN PERSONAGGIO DEL GENERE MI GIRANO LE PALLE" – LA REPLICA DI FAZIO – “IL CENTRODESTRA HA INDICATO BERLUSCONI” (CHE SARA’ OSPITE DELLA PUNTATA DI DOMANI SERA)

Da il Giornale

salvini fazio

Il segretario della Lega Matteo Salvini a testa bassa contro Fabio Fazio: «Andrò in televisione ovunque mi invitino: tranne che da Fazio perché mi sta sulle palle», dice in un comizio a Campobasso. «Ho detto palle: mi pento e mi dolgo perché siamo in Quaresima. Ma, visti i milioni di euro che si prende, mi girano le palle a pensare allo stipendio di un personaggio del genere», aggiunto. La produzione di «Che tempo che fa», in una nota, spiega che nei confronti del leader della Lega non c' è alcuna esclusione: «Dispiace per le sue parole».

2. LA REPLICA DI FAZIO

Da www.askanews.it

salvini

L’ospite che rappresenterà il centrodestra a “Che tempo che fa” sarà Silvio Berlusconi, per una “decisione assunta all’interno della coalizione di centrodestra”. Lo precisa la produzione di “Che tempo che fa”, in risposta alle dichiarazioni di Matteo Salvini da Campobasso.

“In data 4 febbraio – riferisce una nota – ‘Che tempo che fa’ si è rivolta al portavoce di Forza Italia (in quanto gruppo maggioritario della coalizione di centrodestra) chiedendo di individuare il rappresentante che sarebbe stato ospite della puntata del 18 febbraio: se Silvio Berlusconi, Matteo Salvini o addirittura insieme, come da loro stessi richiesto. Dopo una lunga attesa, in data odierna, ci è stata comunicata la decisione di inviare lo stesso Berlusconi”.

fabio fazio

La trasmissione di Fabio Fazio ha invitato i candidati dei tre maggiori schieramenti politici nelle tre domeniche che precedono il voto. Sono gli schieramenti stessi a indicare i candidati rappresentanti che saranno intervistati da Fabio Fazio. Di Battista per il Movimento 5 Stelle è stato ospite domenica 11 febbraio, Berlusconi domenica prossima e la successiva ancora parteciperà il rappresentante di centrosinistra che ancora non è stato indicato.

salvini isoardi 25 MATTEO SALVINI ELISA ISOARDI salvini isoardi 8