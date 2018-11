SI STAVA MEGLIO QUANDO CI STAVA SILVIO! – AL "CIRCO MASSIMO" LO SCRITTORE SANDRO VERONESI RIMPIANGE IL BANANA: “SE MI CHIEDETE DI FIRMARE PER FARLO TORNARE DOMANI FIRMO COL SANGUE. ERA ARROGANTE, STRAFOTTENTE, CON IL CONFLITTO DI INTERESSI, MA SAPEVA QUALCOSA DEL MONDO. QUESTI NON SANNO QUELLO CHE FANNO” – ''RENZI CHE DICE CHE “LA SINISTRA DEVE CHIEDERE SCUSA A BERLUSCONI”(VIDEO)? “E CON QUESTO SIAMO ARRIVATI AL 5% CON IL PD”

RENZI: LA SINISTRA DEVE CHIEDERE SCUSA A BERLUSCONI

Da “Circo Massimo - Radio Capital”

Berlusconi meglio dei gialloverdi. A Circo Massimo, su Radio Capital, lo scrittore Sandro Veronesi non ha dubbi nella scelta: "Se mi chiedete di firmare per far tornare Berlusconi e il suo governo domani, io firmo, e firmo col sangue".

Per l'ex premier Renzi la sinistra che non s'indigna per le "leggi ad personam" di Salvini dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi: "E con questo vien da dire che siamo arrivati al 5% con il PD", scherza Veronesi, "Non è questione di chiedere scusa. Io non ho fatto nulla di male a Berlusconi, a parte scappare via dalla Mondadori quando è diventato premier. Meglio lui di quelli di oggi, non c'è dubbio.

Era arrogante, strafottente, con il conflitto di interessi, ma sapeva qualcosa del mondo. E sapeva che stava trasgredendo le etichette quando prendeva in giro la Merkel. Questi non sanno quello che fanno. In questo governo frangono due flutti diversi e pericolosi, e questa doppia corrente crea delle turbolenze che possono tirarci giù non solo economicamente ma anche filosoficamente, culturalmente".

Nei sondaggi, però, il governo vola: "Che Salvini abbia il 49% della popolarità lo posso capire, ma che Conte abbia il 46% è una barzelletta, visto che viene smentito ogni giorno da Salvini", commenta lo scrittore, "Se nonostante questo ha il consenso, vuol dire che la gente non s'impegna tanto a dare una risposta ma dà la più facile". Secondo Veronesi "un po' è per la paura, che viene montata per approfittarsene, ma ci sono anche interferenze.

È in atto un'operazione, cominciata anni fa, per condizionare il consenso popolare delle persone, e noi ci siamo già dentro. Non è che Steve Bannon è venuto in Italia per fare i bagni nel Lago Maggiore. Non parlo di complotti, ma tutto è condizionato", chiarisce, "È difficile districare questa matassa, che è stata trascurata mentre si formava. È vero che c'è lo spirito del tempo e che Salvini ha il consenso, il problema è dare la percezione che sia un consenso irresistibile, il che non è, visto che la posizione di questo governo e di Salvini è molto fragile, in particolare di fronte a problemi come quelli che ci arriveranno addosso dall'Unione Europa a gennaio, tutta una serie di conseguenze che pagheremo.

Bannon dovrà lavorare molto sodo per convincere la gente che è colpa del PD". Un PD che, per Massimo Cacciari, è morto: "E ha ragione", gli fa eco Veronesi, "Ho sempre sostenuto che la sinistra in Italia non è mai stata al 30%, neanche quando c'era il PCI. Quelli che votavano comunista negli anni '70 adesso votano Lega. Era conformismo, soprattutto nelle regioni rosse. La sinistra in Italia è sempre stata minoritaria. È stato un miracolo che abbia potuto governare, ma certo a costi altissimi in termini di compromessi quasi insostenibili. Secondo me c'è soltanto da aspettarsi una persona nuova, con istanze nuove".

Sandro Veronesi è in libreria con "Cani d'estate" (La Nave di Teseo), un pamphlet che definisce "un mio modo di tornare da dove non sono, ahimé, stato. Dovevo imbarcarmi, ma le missioni delle ONG a cui avrei dovuto partecipare sono state bloccate. Volevo mettere il corpo su una nave per testimoniare la mia piena fiducia nelle ONG: sono state calunniate costantemente, e tra l'altro per bocca di persone che meno attendibili di così non potrebbero essere, quando in realtà sono organizzazioni pulite che vogliono evitare che dei naufraghi vengano abbandonati e fatti morire in mare".

Nonostante il cambio al Viminale, Veronesi trova differenze solo nei modi: "Minniti non agiva diversamente da Salvini, ma lo faceva senza arroganza, senza strafottenza, senza vantarsene. L'accordo con la Libia, il dire 'questi non li voglio, e non li voglio neanche vedere né sentire', l'ha fatto lui.

Ma l'ha fatto alla zitta, come l'ha fatto l'UE in questi anni. Invece Salvini l'ha messo in luce, ed è una cosa positiva, così ci rendiamo conto non solo che stiamo pagando della gente che tortura, fa scappare e poi riprende e poi ritortura i migranti, ma che non abbiamo più il senso della differenza tra la vita e la morte. Che non sappiamo più cos'è la morte, e quindi ci giochiamo come il gatto con il gomitolo. La morte ormai è una cosa da filosofi, una persona comune come Salvini non sa più cos'è".

