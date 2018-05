SILVIO BERLUSCONI È DI NUOVO CANDIDABILE: ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE - L'EX CAVALIERE POTRÀ TORNARE IN PARLAMENTO. E, SOPRATTUTTO, POTRÀ FARLO GIÀ IN QUESTA LEGISLATURA…

SILVIO BERLUSCONI AI SERVIZI SOCIALI A CESANO BOSCONE

Giuseppe Alberto Falci per www.corriere.it

La riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano riconsegna a Silvio Berlusconi la cosiddetta “agibilità politica”. L’ex Cavaliere potrà «finalmente» ritornare in Parlamento dalla porta principale. E soprattutto, dettaglio di non poco conto, gli sarà possibile già in questa legislatura senza aspettare le prossime elezioni politiche.

BERLUSCONI A CESANO BOSCONE FOTO DA CHI

Come? Basta che si dimetta un parlamentare di Forza Italia eletto in un collegio uninominale o comunque della coalizione. A quel punto sarebbe opportuno indire le elezioni suppletive come previsto dal Dpr 361 del 1957. Ad Arcore fanno già di conto: al momento non ci sono seggi uninominali vacanti e nelle stanze di villa San Martino si guarda già a chi potrebbe immolarsi per il ritorno dell’ex premier o a chi molto presto potrebbe lasciare perché ripagato da un incarico prestigioso.

VIGNETTA GIANNELLI BERLUSCONI VENTI ANNI DOPO CESANO BOSCONE

A settembre, ad esempio, si rinnoverà il Csm (Consiglio superiore della magistratura). Non è dato sapere chi avrebbe le carte in regole per sedere al Palazzo dei Marescialli ma chi ha il curriculum è certamente l’avvocato Niccolò Ghedini, il quale è stato eletto al Senato proprio in un collegio uninominale.

Tuttavia Maurizio Gasparri avverte: «Se Berlusconi riterrà opportuno fare questo passo una soluzione si troverà a prescindere dal Csm, dalla Corte Costituzionale, dalle elezioni provinciali in Trentino Alto Adige...». Più chiaro di così. Poi certo, per dirla con Stefano Ceccanti, «le dimissioni di un parlamentare dovranno essere votate a scrutinio segreto dall'aula di Montecitorio o da quella del Senato».

SILVIO BERLUSCONI ALLUSCITA DALLA SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE