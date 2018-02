SILVIO INCORREGIBILE GANASSA - VIDEO: STRINGE LA MANO A SOFIA BETTIZA (FIGLIA DI ENZO E LAURA LAURENZI) E LE DICE: ‘NON COSÌ FORTE, SE NO UNO PENSA ‘QUESTA MI MENA’ E NON TI SPOSA’ - LEI RISPONDE A TONO: ‘CREDEVO PIACESSE LA STRETTA DI MANO DECISA’ - LA BBC, PER CUI LAVORA LA BETTIZA, SI CHIEDE: ‘QUANTE INTERVISTE POLITICHE FINISCONO COSÌ?’

1. BERLUSCONI E LA GIORNALISTA BBC DELL’INTERVISTA CON LA STRETTA DI MANO, CHI È SOFIA BETTIZA

Annalisa Grandi per www.corriere.it

silvio berlusconi e sofia bettiza 2

«Se stringi la mano così forte non ti sposa nessuno». L’ha detto Silvio Berlusconi alla giornalista della Bbc Sofia Bettiza, al termine di un’intervista in pieno clima pre-elettorale. Un siparietto immortalato dalle telecamere che non è molto piaciuto all’emittente britannica. «Quante interviste politiche finiscono così» si chiedono dalla Bbc.

Il filmato mostra la stretta di mano fra Berlusconi e la reporter, corrispondente Bbc a Roma. «Non stringere più la mano così forte, se no uno dice questa mi mena, e non ti sposa».«Pensavo piacesse la stretta di mano decisa» prova a ribattere lei. «No, se stringi la mano così forte chi ti sposa più?» rincara Berlusconi. Per poi concludere: «Guarda che è stato un incontro fondamentale per la tua vita» conclude l’ex premier alludendo al consiglio dato alla giovane reporter.

silvio berlusconi e sofia bettiza

Un video che naturalmente la Bbc ha ripreso, per polemizzare sul comportamento di Berlusconi. In Rete intanto in molti lodano l’aplomb mantenuto dalla giornalista, Sofia Bettiza: sul profilo social della reporter si legge che lavora a Roma per la Bbc, in precedenza è stata a Bruxelles e Londra. Sofia è figlia di Enzo, giornalista e scrittore, nato a Spalato. Il nonno apparteneva alla minoranza italiana nella città croata, negli anni venti la famiglia, che aveva un cementificio, aveva optato per la cittadinanza italiana pur risiedendo in territorio jugoslavo.

2. BBC: : “L’EX PRIMO MINISTRO ITALIANO È BANDITO DAI PUBBLICI UFFICI A CAUSA DI UNA CONDANNA PENALE”

Da www.ilfattoquotidiano.it

berlusconi e sofia bettiza

“L’ex primo ministro italiano spera di guidare il prossimo governo di coalizione”, spiega il video della tv britannica. “Sono stato estromesso dalla politica con una sentenza incredibile e vergognosa. Gli italiani sanno che tutto quello che è stato detto di me era falso. Tutte le accuse erano inventate. Io ho avuto dagli italiani 200 milioni di voti”, sostiene Berlusconi ai microfoni della Bbc riferendosi alla legge Severino (che lo ha fatto decadere da senatore) e alla condanna definitiva per frode fiscale. E infatti la tv britannica, per accompagnare il video, utilizza una didascalia di sole quattro righe: “L’ex primo ministro italiano è bandito dai pubblici uffici a causa di una condanna penale per frode fiscale, ma questo non ferma le sue speranze di tornare al potere ancora una volta”.

laura laurenzi enzo bettiza

sofia bettiza sofia bettiza