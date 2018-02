13 feb 2018 17:22

SILVIO, MA CHE STAI ADDI'? - A UN INCONTRO ALLA CONFCOMMERCIO, BERLUSCONI INCIAMPA IN MOLTI STRAFALCIONI: “HO ALZATO LE PENSIONI A MILLE LIRE”, “L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA AMMONTA A 800 MILA EURO”, “IL DOPPIO DEL PIL EMERSO E’ DI 1600 EURO” - E POI SCALCIA I CLANDESTINI: “NON HANNO ALTRO MODO PER VIVERE CHE COMMETTENDO REATI. SONO ENTRATI A CASA DI UNA SIGNORA E HANNO BEVUTO UN…” - VIDEO