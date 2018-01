CONFALONIERI BERLUSCONI

(askanews) - "Con Confalonieri ho fatto una gara di pipì, ha vinto lui". E' la storia che ha raccontato Silvio Berlusconi a 'Quinta colonna' su Rete4.

"Abbiamo fatto qualche tempo fa - ha detto - una festa con i vecchi compagni di scuola. Poi con Fedele abbiamo fatto due passi e siamo passati davanti alla chiesa in cui suonavamo l'organo. Siamo entrati, l'organo era lo stesso e Fedele ha fatto un piccolo concerto di 8-10 minuti. Poi siamo andati in sacrestia, era tutto uguale, anche il cassetto delle ostie e abbiamo assaggiato le ostie.

Poi siamo passati davanti alla scuola e siamo entrati nel giardino. 'Venivamo qua a fumare di nascosto' ha detto Fedele. 'No, perchè io non ho mai fumato', gli ho risposto. Allora si è ricordato: 'Venivamo qua a fare la gara a chi faceva la pipì più lontano, perchè non la facciamo ancora?'. Allora ci siamo messi a far pipì. 'Mi son fatto la pipì sulle scarpe', ha detto poi lui. 'Allora hai vinto tu', ho risposto'".

SILVIO BERLUSCONI QUINTA COLONNA SILVIO BERLUSCONI QUINTA COLONNA PAOLO DEL DEBBIO confalonieri berlusconi letta SILVIO BERLUSCONI E FEDELE CONFALONIERI NEGLI ANNI OTTANTA Fedele-Confalonieri-Berlusconi SILVIO BERLUSCONI QUINTA COLONNA PAOLO DEL DEBBIO

berlusconi giacomoni pascale confalonieri berlusconi giacomini confalonieri valentini