SOGNO O SONDAGGIO? – AVVISATE I DIRIGENTI DEL PD CHE SU TWITTER SI VANTANO DELLA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA DEL POPOLO: SECONDO UN’INDAGINE DI PAGNONCELLI IL 78% DEGLI ITALIANI NON CREDE CHE SIA SERVITA A RILANCIARE IL PD – LA MANOVRA PIACE ALLA METÀ DEI CITTADINI. MA IL REDDITO DI CITTADINANZA…

Da www.liberoquotidiano.it

pagnoncelli sondaggio pd 1

Che disastro il Pd. Non solo il Partito democratico perde sempre più consensi ma persino nel momento del riscatto - con il raduno in Piazza del Popolo a Roma, non ha convinto gli elettori. Lo rivela in diretta a DiMartedì, su La7, Nando Pagnoncelli. Alla domanda: "La manifestazione contro il governo ha rilanciato il Pd?", il 78 per cento degli intervistati ha risposto "no". Il 6 per cento "non sa" e solo il 16 per cento ha detto "sì".

pagnoncelli sondaggio pd 2

Soddisfa invece la metà degli italiani la manovra economica presentata dal governo. Secondo il 50 per cento degli intervistati "è efficace: farà ripartire il Paese", il 21 per cento "non sa" mentre per il 29 per cento è "squilibrata".

pagnoncelli sondaggio pd 3

Non convince invece, rispetto alla manovra, il reddito di cittadinanza. Per il 44 per cento "è una forma di assistenza che incentiva a non lavorare o lavorare in nero", il 17 per cento "non sa" e secondo il 39 per cento "è una misura che aiuterà a trovare lavoro".

VERTICE DEL GOVERNO SUL DEF SALVINI DI MAIO CONTE BY SPINOZA militanti pd (5) LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI vukic pd calenda alla manifestazione pd piazza del popolo martina saluta il popolo del pd (1) renzi alla manifestazione pd piazza del popolo maurizio martina parla al popolo del pd (8) militanti pd (2) militanti pd (3) militanti pd (4) DI MAIO SALVINI