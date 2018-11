SOGNO O SONDAGGIO? IL TORNADO SALVINI NON SI FERMA – LA LEGA VOLA SOPRA IL 30%: E’ IL PRIMO PARTITO NELLE EX ROCCAFORTI ROSSE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. AL VENETO E’ AL 50% E AL SUD SFONDA: E’ DIETRO SOLO AI 5 STELLE – ECCO COSA PUO’ PENALIZZARE, ALLA LUNGA, IL CARROCCIO

Non si ferma il tornado Salvini. La Lega sta raggiungendo vette impensabili e a dirlo non sono solo i sondaggi ufficiali ma anche quelli riservati. Le rilevazioni "segrete" danno la Lega in generale sopra il 30 per cento ma cifre ben più alte riguardano le ex roccaforti rosse come l'Emilia Romagna e la Toscana, dove il Carroccio è diventato il primo partito. Di più, secondo quanto riporta La Stampa, Matteo Salvini trascina la Lega al 50 per cento in Veneto, mentre al Sud sta diventando in alcune zone il secondo partito dietro ai Cinque Stelle.

Le elezioni del 4 marzo avevano conferito ai Cinque Stelle il 32,7% e alla Lega il 17,4. Ora il rapporto si è ribaltato. Il Carroccio per Ipsos è ora al 34,7%. Mentre il M5s sarebbe al 28,7%. In questo scenario è molto interessante la stima di Alessandra Ghisleri sulla Circoscrizione 2 delle Europee, che comprende Veneto, Friuli, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna: "In questa area del Paese la Lega sta tra il 45 e il 48%, anche se l'incremento relativo più significativo si registra nelle regioni rosse, Emilia e Toscana. Mentre il progetto è quello di diventare un partito nazionale con percentuali alte in tutta Italia. Anche al Sud".

Ma la vocazione nazionale, è la domanda, può penalizzare alla lunga la Lega. "L'alleanza con i Cinque Stelle, che mostrano tanta buona volontà ma una evidente incapacità", spiega Giacomo Portas, ex sondaggista e deputato del Pd, "da ora in poi può incidere sulla crescita ulteriore della Lega, finora protagonista di un boom di consensi davvero eccezionale. Alla lunga la Lega rischia di non reggere e di pagare elettoralmente una diffusa strategia del No".

