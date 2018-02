SOLDI SPESI MALE - L’AVVOCATO PERSONALE DI TRUMP: ‘PAGAI IO LA PORNOSTAR STORMY DANIELS 130MILA DOLLARI PER NON RIVELARE LA SUA TRESCA CON DONALD NEL 2006 - NÉ TRUMP ORGANIZATION NÉ LA CAMPAGNA DI TRUMP HANNO PARTECIPATO ALLA TRANSAZIONE’, AVVENUTA UN MESE PRIMA DELLE ELEZIONI - UN SILENZIO CHE LA BUONA STORMY HA ROTTO DOPO UN ANNO, VISTO CHE È ANDATA A PARLARNE OVUNQUE…

L'avvocato personale di Donald Trump afferma di aver pagato di tasca propria il silenzio dell'attrice porno che ha raccontato di aver avuto una relazione con il presidente americano nel 2006, quando il repubblicano era un privato cittadino, sposato con Melania con cui aveva avuto da poco il primo figlio. Il legale Michael Cohen lo ha detto al New York Times, spiegando di aver versato all'attrice Stephanie Clifford, più nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, 130mila dollari che non gli sono stati rimborsati da Trump.

"Né la Trump Organization, né la campagna di Trump, hanno partecipato alla transazione con la signora Clifford, né mi hanno restituito il denaro per il pagamento, direttamente o indirettamente", ha detto Cohen.

Il pagamento un mese prima delle Presidenziali

Il legale ha anche sottolineato che il versamento "è stato legale e non è stato un contributo di campagna o un esborso di campagna per nessuno".

I media americano hanno riportato che il pagamento sia stato fatto un mese prima delle elezioni presidenziali del novembre 2016, in cui Trump è stato eletto alla Casa Bianca, e abbia avuto lo scopo di comprare il silenzio sulla presunta relazione extraconiugale del magnate.

Cohen: "Una transazione privata"

A rivelare il passaggio di denaro è stato lo scorso mese il Wall Street Journal, mentre la dichiarazione al NYT da parte di Cohen rappresenta la prima volta che il legale ammette il proprio ruolo in quella che ha definito "una transazione privata".

Trump, attraverso i suoi avvocati, e Clifford, 38 anni, hanno entrambi negato che sia avvenuto qualsiasi scambio monetario tra loro. Tuttavia, lo scorso mese la rivista In Touch ha pubblicato un'intervista risalente al 2011 con Clifford, in cui la donna raccontava lungamente e in dettaglio la presunta relazione con Trump, descrivendola come "generico sesso da manuale".

Nell'intervista, Clifford raccontava di aver incontrato Trump a un torneo di golf nel 2006 e di aver avuto un rapporto sessuale con lui. A quel tempo, la moglie Melania aveva dato alla luce da circa quattro mesi il primo figlio. L'attrice ha detto poi di avergli parlato al telefono e di averlo visto di persona per circa un anno. L'intervista con In Touch, che non era stata pubblicata in precedenza, era stata condotta prima che la donna firmasse un accordo di segretezza nell'ottobre del 2016. Intanto, l'attrice sta approfittando della ritrovata notorietà.

