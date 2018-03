IL SONNO DELLA MAGIONE GENERA MOSTRI - COME A OGNI ELEZIONE, PUNTUALE ARRIVA IL SERVIZIO DI "CHI" SU BERLUSCONI - L’UNICA COSA VERA, MA È UNA IMPERDONABILE SVISTA DELLO SCENOGRAFO, È UNA BANANA STRAMATURA CHE CAMPEGGIA SU UN CESTO DI FRUTTA - LADY CALIPPA ‘CI APRE LE PORTE’ DELLA VILLA CHE SILVIO LE HA REGALATO, DOVE L'OTTUAGENARIO ‘SPESSO DORME’

1. 'CHI' E LA PROPAGANDA AI TEMPI DI BERLUSCONI

Paolo Madron per www.lettera43.it

Fermare Salvini e Di Maio per non alimentare l'inesorabile declino dell'Italia

Prendete Chi di questa settimana, lo scintillante settimanale gossipparo della Mondadori. Come a ogni elezione che dio comanda, spunta in copertina l’immancabile servizio su Silvio Berlusconi. Uno obietterà che è così anche per gli altri giornali di Segrate, ma è quello diretto da Alfonso Signorini, il ministro della propaganda della real casa, che detta la linea. Non politica, si badi bene, ma estetica.

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5

Perché il Cavaliere, e non da oggi, ne sostiene il primato. Qualcosa che ha a che fare solo in minima parte con quel che si dice, ma soprattutto con il come ci si mostra: il potere non sarebbe nulla se non avesse un formidabile apparato iconografico che lo sostiene. E uno dei segreti del leader di Forza Italia è di rappresentarlo sempre allo stesso modo.

TUTA NERA, DUDÙ E PASCALE DI BIANCO VESTITA. E infatti l’impianto scenografico del presidente è lo stesso dalla sua discesa in campo, nell’ormai lontano 1994: scene di vita familiare ad Arcore, che per Silvio è come la Xanadu del cittadino Kane. Tra una corsa nei prati, Dudù e Dudina zompettanti intorno, la tuta nera del relax che si alterna al doppiopetto con la cravatta a pallini degli impegni ufficiali, la Pascale di bianco vestita (ovvero la prosecuzione di Veronica Lario con altri e più contenuti cachet) nella parte della compagna premurosa. E tanto, tantissimo utilizzo di Photoshop per cercare di emendare l’inesorabilità del tempo che passa.

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 1

È una rappresentazione falsa dall’inizio alla fine. L’unica cosa vera, ma è una imperdonabile svista dello scenografo, è una banana stramatura che campeggia su un cesto di frutta. Il fatto di essere in primo piano attira imperdonabilmente l’attenzione più di Silvio e Francesca che all’altro capo della tavola posano in tenero atteggiamento. Ma è chiaro che in queste operazioni si gioca tutto sull’effetto parossistico, ovvero più è falsa la messinscena più risulterà vera agli occhi di chi la guarda. Quelli dei lettori di Chi, che sono la maggioranza del Paese, non i nostri che sono quelli di una esigua snobistica enclave un po’ comunista – direbbe il Cav – di perdenti cronici.

UN NUOVO CAPITOLO DI UNA STORIA ITALIANA. In corsa verso il futuro, così è intitolato il servizio, è dunque l’ennesimo capitolo di quella Una storia italiana che a suo tempo, nel 2001, il fondatore di Forza Italia inviò a tutti gli elettori perché potessero avere piena contezza di gesta e imprese che ne hanno fatto un uomo di successo. Dove anche gli incidenti di percorso, come il turbolento divorzio da Veronica, vengono derubricati alle naturali conseguenze di un amore che finisce. E tutto sui svolge in edulcorata pace e armonia.

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 4

Il servizio è corredato da un’intervista il cui zelo all’epoca della buonanima avrebbe imbarazzato il ministro della Cultura popolare e il direttore della Stefani, l’agenzia del regime. Peggio fanno soltanto le didascalie. Una in calce alla coppia che brinda recita così: «Quando gli impegni lo permettono Silvio Berlusconi torna sempre a casa, a Villa Maria (la dimora della compagna, ndr), per cenare e dormire con Francesca Pascale». Virilmente allusiva. Un’altra nella pagina seguente sembra però contraddirla, ma solo in apparenza: «Il presidente non dorme mai molto, cinque ore e anche meno». Il sonno della magione genera mostri.

2. LA VILLA "SEGRETA" DI FRANCESCA PASCALE. BERLUSCONI: «È IL MIO RIFUGIO SICURO»

Da www.ilmessaggero.it

«A differenza di Arcore, pochissimi conoscono l'indirizzo e il numero di telefono della villa, che quindi è un rifugio sicuro, dove l'accoglienza e la dolcezza di Francesca mi compensano delle fatiche della giornata». In una intervista al settimanale 'Chi' Silvio Berlusconi parla anche di Francesca Pascale, alla quale è legato dal 2011, che vive a Villa Maria a pochi chilometri da Arcore con i dieci cani della coppia.

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 3

Qui, si legge in una nota, il Cav «torna per cenare e per dormire ogni volta che gli impegni glielo consentono, come testimoniano le immagini che mostrano il leader di Forza Italia nella sua vita privata con la compagna».

Il settimanale pubblica alcune foto degli interni della villa: ampie vetrate, un grande salone e una bella cucina. Alla Villa di Francesca non manca nulla: c'è anche un vasto giardino con prato curatissimo dove scorrazzano i cani della coppia.