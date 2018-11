SPAZIO ALLO SPOILS SYSTEM – LA MAGGIORANZA LITIGA PURE SUL LICENZIAMENTO DEL PRESIDENTE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ROBERTO BATTISTON – IL VICEMINISTRO FIORAMONTI STIZZITO E I 5 STELLE ACCUSANO GIORGETTI. BUSSETTI PROPORRÀ IL GENERALE A RIPOSO PASQUALE PREZIOSA

Gianna Fregonara per il “Corriere della Sera”

ROBERTO BATTISTON

Con una buona scelta dei tempi mediatici è Roberto Battiston a battere tutti sul tempo e ad annunciare la propria rimozione dal vertice dell' Asi, l' Agenzia spaziale italiana: «Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell' incarico di Presidente Asi», scrive su Twitter di prima mattina.

E aggiunge: «È il primo spoils system di un ente di ricerca», seguono i ringraziamenti ai collaboratori. Dal Miur nessuna reazione pubblica: il fatto che non ci sia neppure un grazie di prassi per il lavoro svolto fa capire come si sia svolto l' incontro tra il ministro e l' ormai ex presidente.

LORENZO FIORAMONTI GIUSEPPE CONTE

Da viale Trastevere arriva ufficialmente solo la reazione stizzita del viceministro Cinquestelle Lorenzo Fioramonti che protesta per non essere stato avvertito: «Ho appreso anche io questa notizia dai social network», twitta per poi rilanciare la polemica: «Vista la difficoltà in cui versa la ricerca in Italia c' è il rischio che scelte non condivise vengano interpretate in maniera sbagliata».

E infatti la decisione comunicata da Bussetti viene letta dai Cinquestelle nella maggioranza e dall' opposizione come una mossa ispirata dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti che ha la delega per tutto quel che riguarda il settore dell' aerospazio.

marco bussetti

Che l' aria non fosse delle migliori per Battiston era noto agli addetti ai lavori da qualche mese, da quando cioè si era insediato il Comitato interministeriale per le politiche dello spazio e dell' aerospazio presso la presidenza del Consiglio, presieduto proprio da Giorgetti. Da luglio, da quando cioè il consiglio di amministrazione dell' Asi era scaduto, soltanto il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio aveva nominato il consigliere di sua competenza, Maurizio Cheli.

GIANCARLO GIORGETTI

Ma Difesa, Esteri, Istruzione ed Economia stavano aspettando: di fatto il consiglio era paralizzato. E alla riunione dell' Esa del 25 ottobre al posto di Battiston il governo aveva inviato Stefano Gualandris, candidato della Lega non eletto alla Camera e ora consigliere di Giorgetti per la difesa.

Ma fino a qualche settimana fa i rapporti di Battiston con il ministero dell' Istruzione erano più che buoni: a fine settembre Bussetti aveva firmato un accordo per far monitorare gli edifici scolastici all' Asi. A metà ottobre al ministero definivano il lancio della sonda su Mercurio con il contributo dell' Asi «un grande successo della scienza italiana». Nelle ultime settimane però sono cominciati i controlli sulle spese (soprattutto quelle per gli stipendi) dell' Asi, un' agenzia che con 500 milioni di finanziamento pubblico muove molto dell' indotto anche privato del settore.

PASQUALE PREZIOSA

Se la revoca di Battiston resta un caso di spoils system, il primo del governo Lega-Cinquestelle, è almeno il secondo nella storia dell' agenzia: nel 2008 fu costretto alle dimissioni l' allora presidente Giovanni Bignami.

Oggi è possibile la revoca degli incarichi assegnati dal governo precedente negli ultimi sei mesi della legislatura purché sia fatta entro sei mesi dal voto di fiducia del nuovo governo: Battiston era stato confermato per il secondo mandato in extremis, il 7 maggio dal governo Gentiloni, a elezioni già svolte. È vero che la procedura era iniziata a febbraio dopo che a novembre il comitato per la selezione dei vertici degli enti di ricerca di cui fa parte anche Fabiola Giannotti aveva proposto una rosa di nomi.

PASQUALE PREZIOSA

Ma, secondo il Miur, ci sarebbe più di un errore procedurale. Il caso è diventato subito politico, con l' opposizione che chiede a Bussetti di riferire in Aula e lo scontro aperto nella maggioranza. Ma nel governo si pensa già al dopo: si fanno i nomi dei possibili successori di Battiston. Il ministro Bussetti proporrà il generale a riposo Pasquale Preziosa, già capo di stato maggiore e capo di gabinetto del ministro Di Paola: scelta istituzionale e soprattutto gratuita visto che non può ricevere compensi essendo pensionato.