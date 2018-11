COME DAGO-ANTICIPATO, PARAGONE È DIVENTATO IL CAGNACCIO DEI 5 STELLE: IN UN VIDEO RISPONDE A RENZI E BOSCHI SULLE COLPE DEI PADRI CHE RICADONO SUI FIGLI: ‘CON LUIGI CI SONO DUE DIFFERENZE FONDAMENTALI’ - MATTEUCCIO PRIMA DICE ‘SARÒ UN SIGNORE, NON MI ABBASSO AL LORO LIVELLO’, E UN MINUTO DOPO INIZIA A VOMITARE SUL LAVORO IN NERO NELL’AZIENDA DI DI MAIO SENIOR. OGGI CHIEDE CHE IL MINISTRO RIFERISCA IN PARLAMENTO - LUI CHE DISSE ''SE MIO PADRE E' COLPEVOLE, PENA DOPPIA''