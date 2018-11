SONO TAVASSI VOSTRI – IN CORSO A PALAZZO GIUSTINIANI UN INCONTRO TRA LA CASELLATI E FICO: TRA I TEMI LA SCELTA DEL NUOVO PRESIDENTE DELL’ANTITRUST, NOMINA MOLTO CARA A BERLUSCONI – È IN POLE MARINA TAVASSI, PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO – IN CORSA ANCHE L’EX SEGRETARIO GENERALE DELLA CONSOB GUIDO STAZI E ALESSANDRO PAJNO